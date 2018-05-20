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Прогноз погоды на 21 мая: тепло и солнечно, но некоторым областям не повезет

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Прогноз погоды на 21 мая
Прогноз погоды на 21 мая / Фото из соцсетей

Погода 21 мая в Украине будет в основном солнечной и теплой, правда, на Закарпатье и на востоке пройдут дожди. Температура воздуха в среднем поднимется до +20 градусов, на юге и в некоторых областях Левобережной Украины – до +24 градусов.

Соответствующую информацию обнародовал Украинский гидрометцентр на своем официальном сайте.

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По информации синоптиков, в западных областях столбики термометров будут показывать +17 – +19 градусов, однако на Закарпатье будет значительно теплее – +21 – +23 градуса. Похожая температура будет наблюдаться и в центральных областях – в среднем +20 градусов.

Холоднее всего будет на Черниговщине (+14 – +16 градусов) и на Сумщине (+15 – +17 градусов), а теплее всего на юге и на востоке, где воздух в основном прогреется до +22 – +24 градусов.

Как уверяют в Гидрометцентре, дожди 21 мая на Закарпатье, а также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории Украины – сухо и солнечно.

Также ожидается, что скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, а он будет дуть в северо-восточном направлении на западе, в северном – в центре, на севере и на юге и в северо-западном – на востоке.

Что касается Киева, то 21 мая в столице температура воздуха составит +17 – +19 градусов, осадки не ожидаются, будет облачно.

Прогноз погоды на понедельник, 21 мая, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +16...+18

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +20...+22

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +14...+16

Сумы – +15...+17

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +17...+19

Погода, негода, сонце, Гідрометцентр, 21 травня
Прогноз погоды в Украине на 21 мая от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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