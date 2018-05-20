Прогноз погоди на 21 травня: тепло та сонячно, але деяким областям не пощастить
Погода 21 травня в Україні буде здебільшого сонячною та теплою, щоправда на Закарпатті та на сході пройдуть дощі. Температура повітря у середньому підніметься до +20 градусів, на півдні та у деяких областях Лівобережної України – до +24 градусів.
Відповідну інформацію оприлюднив Український гідрометцентр на своєму офіційному сайті.
Читайте також: Шалена злива пройшла Харковом: вулиці міста перетворилися на ріки
За інформацією синоптиків, у західних областях стовпчики термометрів показуватимуть +17 – +19 градусів, однак на Закарпатті буде значно тепліше – +21 – +23 градуси. Схожа температура спостерігатиметься і у центральних областях – у середньому +20 градусів.
Найхолодніше ж буде на Чернігівщині (+14 – +16 градусів) і на Сумщині (+15 – +17 градусів), а найтепліше на півдні та на сході, де повітря здебільшого прогріється до +22 – +24 градусів.
Як переконують у Гідрометцентрі, дощитиме 21 травня на Закарпатті, а також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях. На решті території України – сухо та сонячно.
Також очікується, що швидкість вітру становитиме 5-10 метрів за секунду, а дутиме він у північно-східному напрямку на заході, у північному – у центрі, на півночі та на півдні та у північно-західному – на сході.
Щодо Києва, то 21 травня у столиці температура повітря становитиме +17 – +19 градусів, опади не очікуються, натомість буде хмарно.
Прогноз погоди на понеділок, 21 травня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +17…+19
Рівне – +16…+18
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +14…+16
Суми – +15…+17
Полтава – +19…+21
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +17…+19
Прогноз погоди в Україні на 21 травня від Укргідрометцентру