Прогноз погоды на 21 августа: жара везде, а дожди с грозами – на западе и юге
Погода в Украине во вторник, 21 августа, будет отличаться в зависимости от региона. В северных и западных областях обещают дожди с грозами, а на востоке и юге будет царить жара.
По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие сутки в Украине сохранится преимущественно жаркая погода, поскольку ни в одной из областей столбики термометров не опустятся ниже отметки +27.
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На юге и востоке страны сохранится сухая и солнечная погода. Только днем атмосферный фронт с северо-запада Европы обусловит в северо-западной половине Украины отдельные грозовые дожди.
В Киеве ночью – без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +17 + 19, а днем отметка на термометре достигнет даже +30.
Прогноз погоды на вторник, 21 августа, в городах Украины:
Ужгород – +30 ... + 32
Львов – +27 ... + 29
Ивано-Франковск – 28 ... + 30
Тернополь – 28 ... + 30
Черновцы – 28 ... + 30
Хмельницкий – 28 ... + 30
Луцк – +27 ... + 29
Ровно – +27 ... + 29
Житомир – 28 ... + 30
Винница – +29 ... + 31
Одесса – 28 ... + 30
Николаев – +30 ... + 32
Херсон – +30 ... + 32
Симферополь – +29 ... + 31
Кропивницкий – +29 ... + 31
Черкассы – 28 ... + 30
Чернигов – +29 ... + 31
Сумы – +29 ... + 31
Полтава – 28 ... + 30
Днепр – +29 ... + 31
Запорожье – 28 ... + 30
Донецк – 28 ... + 30
Луганск – 28 ... + 30
Харьков – 28 ... + 30
Киев – 28 ... + 30
Прогноз погоди в Україні на вівторок 21 серпня