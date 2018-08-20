Прогноз погоды на 21 августа: жара везде, а дожди с грозами – на западе и юге

Погода в Украине во вторник, 21 августа, будет отличаться в зависимости от региона. В северных и западных областях обещают дожди с грозами, а на востоке и юге будет царить жара.

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие сутки в Украине сохранится преимущественно жаркая погода, поскольку ни в одной из областей столбики термометров не опустятся ниже отметки +27.

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На юге и востоке страны сохранится сухая и солнечная погода. Только днем ​​атмосферный фронт с северо-запада Европы обусловит в северо-западной половине Украины отдельные грозовые дожди.

В Киеве ночью – без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +17 + 19, а днем ​​отметка на термометре достигнет даже +30.

Прогноз погоды на вторник, 21 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30 ... + 32

Львов – +27 ... + 29

Ивано-Франковск – 28 ... + 30

Тернополь – 28 ... + 30

Черновцы – 28 ... + 30

Хмельницкий – 28 ... + 30

Луцк – +27 ... + 29

Ровно – +27 ... + 29

Житомир – 28 ... + 30

Винница – +29 ... + 31

Одесса – 28 ... + 30

Николаев – +30 ... + 32

Херсон – +30 ... + 32

Симферополь – +29 ... + 31

Кропивницкий – +29 ... + 31

Черкассы – 28 ... + 30

Чернигов – +29 ... + 31

Сумы – +29 ... + 31

Полтава – 28 ... + 30

Днепр – +29 ... + 31

Запорожье – 28 ... + 30

Донецк – 28 ... + 30

Луганск – 28 ... + 30

Харьков – 28 ... + 30

Киев – 28 ... + 30



Прогноз погоди в Україні на вівторок 21 серпня