Прогноз погоди на 21 серпня: спека всюди, а дощі з грозами – лише на заході і півдні

Погода в Україні у вівторок, 21 серпня, відрізнятиметься залежно від регіону. У північних та західних областях обіцяють дощі з грозами, натомість – на сході та півдні пануватиме спека.

За прогнозами Укргідрометцентру, найближчої доби в Україні збережеться переважно спекотна погода, оскільки у жодній з областей стовпчики термометрів не опустяться нижче за позначку +27.

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На півдні і сході країни збережеться суха та сонячна погода. Лише вдень атмосферний фронт з північного заходу Європи зумовить в північно-західній половині України окремі грозові дощі.

У Києві вночі – без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +17+19, а вдень позначка на термометрі досягне навіть +30.

Прогноз погоди на вівторок, 21 серпня, у містах України:

Ужгород – +30...+32

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +28...+30

Вінниця – +29...+31

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +28...+30



Прогноз погоди в Україні на вівторок 21 серпня