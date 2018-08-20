Прогноз погоди на 21 серпня: спека всюди, а дощі з грозами – лише на заході і півдні
Погода в Україні у вівторок, 21 серпня, відрізнятиметься залежно від регіону. У північних та західних областях обіцяють дощі з грозами, натомість – на сході та півдні пануватиме спека.
За прогнозами Укргідрометцентру, найближчої доби в Україні збережеться переважно спекотна погода, оскільки у жодній з областей стовпчики термометрів не опустяться нижче за позначку +27.
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На півдні і сході країни збережеться суха та сонячна погода. Лише вдень атмосферний фронт з північного заходу Європи зумовить в північно-західній половині України окремі грозові дощі.
У Києві вночі – без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +17+19, а вдень позначка на термометрі досягне навіть +30.
Прогноз погоди на вівторок, 21 серпня, у містах України:
Ужгород – +30...+32
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +28...+30
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +28...+30
Вінниця – +29...+31
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +28...+30
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +28...+30
Прогноз погоди в Україні на вівторок 21 серпня