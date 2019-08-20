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      Прогноз погоды на 21 августа: везде жарко, на Запад надвигаются грозы

      101 Читати новину українською
      Погода 21 августа 2019 Украина – прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 21 августа / pinterest.ru

      Погода в Украине в среду, 21 августа, будет очень жаркой. На Западе возможны сильные грозы и дожди.

      21 августа максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов, сообщает Наталья Диденко.

      К слову: В Киеве зафиксировали самый жаркий день с начала года

      На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей +30...+34 градусов тепла, местами до +35 градусов. В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +21 до +24 градусов тепла.

      Синоптики обещают сухую и солнечную погоду почти на всей территории Украины. Лишь на Западе возможны сильные дожди и грозы.

      В Киеве 21 августа будет также жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов тепла.

      Прогноз погоды на среду, 21 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +29...+31

      Львов – +28...+30

      Ивано-Франковск – +29...+31

      Тернополь – +30...+32

      Черновцы – +30...+32

      Хмельницкий – +30...+32

      Луцк – +29...+31

      Ровно – +30...+32

      Житомир – +30...+32

      Винница – +30...+32

      Одесса – +30...+32

      Николаев – +30...+32

      Херсон – +30...+32

      Симферополь – +30...+32

      Кропивницкий – +30...+32

      Черкассы – +30..+32

      Чернигов – +29...+31

      Сумы – +28...+30

      Полтава – +29...+31

      Днепр – +30...+32

      Запорожье – +31...+33

      Донецк – +30...+32

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +29...+31

      Киев – +30...+32

      погода 21 серпня Україна
      Прогноз погоды на 21 августа от Укргидрометцентра

       

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      Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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