Прогноз погоды на 21 августа: везде жарко, на Запад надвигаются грозы

Погода в Украине в среду, 21 августа, будет очень жаркой. На Западе возможны сильные грозы и дожди.

21 августа максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов, сообщает Наталья Диденко.

К слову: В Киеве зафиксировали самый жаркий день с начала года

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей +30...+34 градусов тепла, местами до +35 градусов. В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +21 до +24 градусов тепла.

Синоптики обещают сухую и солнечную погоду почти на всей территории Украины. Лишь на Западе возможны сильные дожди и грозы.

В Киеве 21 августа будет также жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов тепла.

Прогноз погоды на среду, 21 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +29...+31

Ровно – +30...+32

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30..+32

Чернигов – +29...+31

Сумы – +28...+30

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +31...+33

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +29...+31

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на 21 августа от Укргидрометцентра