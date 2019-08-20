Прогноз погоды на 21 августа: везде жарко, на Запад надвигаются грозы
Погода в Украине в среду, 21 августа, будет очень жаркой. На Западе возможны сильные грозы и дожди.
21 августа максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов, сообщает Наталья Диденко.
К слову: В Киеве зафиксировали самый жаркий день с начала года
На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей +30...+34 градусов тепла, местами до +35 градусов. В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +21 до +24 градусов тепла.
Синоптики обещают сухую и солнечную погоду почти на всей территории Украины. Лишь на Западе возможны сильные дожди и грозы.
В Киеве 21 августа будет также жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов тепла.
Прогноз погоды на среду, 21 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +30...+32
Черновцы – +30...+32
Хмельницкий – +30...+32
Луцк – +29...+31
Ровно – +30...+32
Житомир – +30...+32
Винница – +30...+32
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30..+32
Чернигов – +29...+31
Сумы – +28...+30
Полтава – +29...+31
Днепр – +30...+32
Запорожье – +31...+33
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +29...+31
Киев – +30...+32
Прогноз погоды на 21 августа от Укргидрометцентра