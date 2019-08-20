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      Прогноз погоди на 21 серпня: всюди спекотно, на Захід насуваються грози

      107 Читать новость на русском
      Погода 21 серпня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 21 серпня / pinterest.ru

      Погода в Україні у середу, 21 серпня, буде дуже спекотною. На Заході можливі сильні грози та дощі.

      21 серпня максимальна температура повітря становитиме +28...+30 градусів, повідомляє Наталка Діденко.

      До слова: У Києві зафіксували найспекотніший день з початку року

      На Півдні, Сході та у більшості центральних областей +30...+34 градусів тепла, подекуди до +35 градусів. У Карпатах температура повітря коливатиметься від +21 до +24 градусів тепла.

      Синоптики обіцяють суху та сонячну погоду майже на всій території України. Лише на Заході можливі сильні дощі та грози.

      У Києві 21 серпня буде також спекотно та сонячно. Упродовж дня близько +30 градусів тепла.

      Прогноз погоди на середу, 21 серпня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +28…+30

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +30…+32

      Чернівці – +30…+32

      Хмельницький – +30…+32

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +30…+32

      Житомир – +30…+32

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +30..+32

      Чернігів – +29…+31

      Суми – +28…+30

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +29…+31

      Київ – +30…+32

      погода 21 серпня Україна
      Прогноз погоди на 21 серпня від Укргідрометцентру

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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