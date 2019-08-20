Прогноз погоди на 21 серпня: всюди спекотно, на Захід насуваються грози
Погода в Україні у середу, 21 серпня, буде дуже спекотною. На Заході можливі сильні грози та дощі.
21 серпня максимальна температура повітря становитиме +28...+30 градусів, повідомляє Наталка Діденко.
До слова: У Києві зафіксували найспекотніший день з початку року
На Півдні, Сході та у більшості центральних областей +30...+34 градусів тепла, подекуди до +35 градусів. У Карпатах температура повітря коливатиметься від +21 до +24 градусів тепла.
Синоптики обіцяють суху та сонячну погоду майже на всій території України. Лише на Заході можливі сильні дощі та грози.
У Києві 21 серпня буде також спекотно та сонячно. Упродовж дня близько +30 градусів тепла.
Прогноз погоди на середу, 21 серпня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +30…+32
Чернівці – +30…+32
Хмельницький – +30…+32
Луцьк – +29…+31
Рівне – +30…+32
Житомир – +30…+32
Вінниця – +30…+32
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30..+32
Чернігів – +29…+31
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +29…+31
Київ – +30…+32
Прогноз погоди на 21 серпня від Укргідрометцентру