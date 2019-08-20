Прогноз погоди на 21 серпня: всюди спекотно, на Захід насуваються грози

Погода в Україні у середу, 21 серпня, буде дуже спекотною. На Заході можливі сильні грози та дощі.

21 серпня максимальна температура повітря становитиме +28...+30 градусів, повідомляє Наталка Діденко.

До слова: У Києві зафіксували найспекотніший день з початку року

На Півдні, Сході та у більшості центральних областей +30...+34 градусів тепла, подекуди до +35 градусів. У Карпатах температура повітря коливатиметься від +21 до +24 градусів тепла.

Синоптики обіцяють суху та сонячну погоду майже на всій території України. Лише на Заході можливі сильні дощі та грози.

У Києві 21 серпня буде також спекотно та сонячно. Упродовж дня близько +30 градусів тепла.

Прогноз погоди на середу, 21 серпня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +30…+32

Чернівці – +30…+32

Хмельницький – +30…+32

Луцьк – +29…+31

Рівне – +30…+32

Житомир – +30…+32

Вінниця – +30…+32

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30..+32

Чернігів – +29…+31

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +29…+31

Київ – +30…+32



Прогноз погоди на 21 серпня від Укргідрометцентру