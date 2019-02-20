Прогноз погоды на 21 февраля: в Украину придет резкое похолодание, сильный ветер и мокрый снег
Погода в четверг, 21 февраля, в Украине внезапно изменится в сторону похолодания. Чувствительным к погодным изменениям людям следует быть готовыми к ухудшению самочувствия и головной боли.
Не удивляться и не пугаться изменениям в самочувствии советует украинский синоптик Наталья Диденко. Атмосфера перестраивается, но не настолько резко, чтобы вызвать существенные проблемы для людей.
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21 февраля по всей территории Украины – сильный ветер. На Востоке может выпасть мокрый снег. Похолодание будет, но пока слабое.
22 февраля – уже умеренные морозы в большинстве областей Украины. А вместе с ними сильный мокрый снег, метели, штормовой ветер, гололедица. Сильных осадков избежит только север Украины.
"23-24 февраля осадки ослабнут, однако будет крепчать мороз", – предостерегла Диденко.
Прогноз погоды на четверг, 21 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +4...+6
Одесса – +7...+9
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь –+5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -2...0
Сумы – -2...0
Полтава – -2...0
Днепр – 0...+2
Запорожье – +4...+6
Донецк – +4...+6
Луганск – 0...+2
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на четверг, 21 февраля, от Укргидрометцентра