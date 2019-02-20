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      Прогноз погоды на 21 февраля: в Украину придет резкое похолодание, сильный ветер и мокрый снег

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      Погода 21 февраля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 21 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в четверг, 21 февраля, в Украине внезапно изменится в сторону похолодания. Чувствительным к погодным изменениям людям следует быть готовыми к ухудшению самочувствия и головной боли.

      Не удивляться и не пугаться изменениям в самочувствии советует украинский синоптик Наталья Диденко. Атмосфера перестраивается, но не настолько резко, чтобы вызвать существенные проблемы для людей.

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      21 февраля по всей территории Украины – сильный ветер. На Востоке может выпасть мокрый снег. Похолодание будет, но пока слабое.

      22 февраля – уже умеренные морозы в большинстве областей Украины. А вместе с ними сильный мокрый снег, метели, штормовой ветер, гололедица. Сильных осадков избежит только север Украины.

      "23-24 февраля осадки ослабнут, однако будет крепчать мороз", – предостерегла Диденко.

      Прогноз погоды на четверг, 21 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +4...+6

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +5...+7

      Симферополь –+5...+7

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – -2...0

      Сумы – -2...0

      Полтава – -2...0

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +4...+6

      Луганск – 0...+2

      Харьков – -1...+1

      Киев – -1...+1

      Погода 21 лютого
      Прогноз погоды на четверг, 21 февраля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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