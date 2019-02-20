Прогноз погоды на 21 февраля: в Украину придет резкое похолодание, сильный ветер и мокрый снег

Погода в четверг, 21 февраля, в Украине внезапно изменится в сторону похолодания. Чувствительным к погодным изменениям людям следует быть готовыми к ухудшению самочувствия и головной боли.

Не удивляться и не пугаться изменениям в самочувствии советует украинский синоптик Наталья Диденко. Атмосфера перестраивается, но не настолько резко, чтобы вызвать существенные проблемы для людей.

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21 февраля по всей территории Украины – сильный ветер. На Востоке может выпасть мокрый снег. Похолодание будет, но пока слабое.

22 февраля – уже умеренные морозы в большинстве областей Украины. А вместе с ними сильный мокрый снег, метели, штормовой ветер, гололедица. Сильных осадков избежит только север Украины.

"23-24 февраля осадки ослабнут, однако будет крепчать мороз", – предостерегла Диденко.

Прогноз погоды на четверг, 21 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +4...+6

Одесса – +7...+9

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь –+5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -2...0

Сумы – -2...0

Полтава – -2...0

Днепр – 0...+2

Запорожье – +4...+6

Донецк – +4...+6

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на четверг, 21 февраля, от Укргидрометцентра