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      Прогноз погоди на 21 лютого: до України прийде різке похолодання, сильний вітер та мокрий сніг

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      Погода 21 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 21 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода у четвер, 21 лютого, в Україні раптово зміниться у бік похолодання. Чутливим до погодних змін людям слід бути готовими до погіршення самопочуття і головного болю.

      Не дивуйтеся і не лякатися змінам у самопочутті радить український синоптик Наталка Діденко. Атмосфера перебудовуватиметься, але не настільки різко, щоб спричинити людям суттєві негаразди.

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      21 лютого по всій території України – сильний вітер. На Сході може випасти мокрий сніг. Похолодання буде, але поки слабке.

      22 лютого – вже помірні морози у більшості областей України. А разом з ними сильний мокрий сніг, хуртовини, штормовий вітер, ожеледиця. Сильних опадів уникне лише Північ України.

      "23-24 лютого опади послабнуть, проте зміцніє мороз", – застерегла Діденко.

      Прогноз погоди на четвер, 21 лютого, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь –+5…+7

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -2…0

      Суми – -2…0

      Полтава – -2…0

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – 0…+2

      Харків – -1…+1

      Київ – -1…+1

      Погода 21 лютого
      Прогноз погоди на четвер, 21 лютого, від Укргідрометцентру

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      Джерело: 24 канал
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