Прогноз погоди на 21 лютого: до України прийде різке похолодання, сильний вітер та мокрий сніг

Погода у четвер, 21 лютого, в Україні раптово зміниться у бік похолодання. Чутливим до погодних змін людям слід бути готовими до погіршення самопочуття і головного болю.

Не дивуйтеся і не лякатися змінам у самопочутті радить український синоптик Наталка Діденко. Атмосфера перебудовуватиметься, але не настільки різко, щоб спричинити людям суттєві негаразди.

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21 лютого по всій території України – сильний вітер. На Сході може випасти мокрий сніг. Похолодання буде, але поки слабке.

22 лютого – вже помірні морози у більшості областей України. А разом з ними сильний мокрий сніг, хуртовини, штормовий вітер, ожеледиця. Сильних опадів уникне лише Північ України.

"23-24 лютого опади послабнуть, проте зміцніє мороз", – застерегла Діденко.

Прогноз погоди на четвер, 21 лютого, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +4…+6

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +5…+7

Сімферополь –+5…+7

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -2…0

Суми – -2…0

Полтава – -2…0

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +4…+6

Луганськ – 0…+2

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на четвер, 21 лютого, від Укргідрометцентру