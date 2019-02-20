Прогноз погоди на 21 лютого: до України прийде різке похолодання, сильний вітер та мокрий сніг
Погода у четвер, 21 лютого, в Україні раптово зміниться у бік похолодання. Чутливим до погодних змін людям слід бути готовими до погіршення самопочуття і головного болю.
Не дивуйтеся і не лякатися змінам у самопочутті радить український синоптик Наталка Діденко. Атмосфера перебудовуватиметься, але не настільки різко, щоб спричинити людям суттєві негаразди.
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21 лютого по всій території України – сильний вітер. На Сході може випасти мокрий сніг. Похолодання буде, але поки слабке.
22 лютого – вже помірні морози у більшості областей України. А разом з ними сильний мокрий сніг, хуртовини, штормовий вітер, ожеледиця. Сильних опадів уникне лише Північ України.
"23-24 лютого опади послабнуть, проте зміцніє мороз", – застерегла Діденко.
Прогноз погоди на четвер, 21 лютого, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +4…+6
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +5…+7
Сімферополь –+5…+7
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -2…0
Суми – -2…0
Полтава – -2…0
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +4…+6
Луганськ – 0…+2
Харків – -1…+1
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на четвер, 21 лютого, від Укргідрометцентру