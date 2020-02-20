Прогноз погоды на 21 февраля: осадки возможны на Западе и Востоке
Погода в Украине в четверг, 21 февраля, будет теплой, местами будут возникать туманы. Осадки вероятны в западных и восточных областях. Температура воздуха прогреется до 8 градусов.
В погодных условиях в Украине не ожидается особых изменений, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Осадки вероятны в западных областях и на Востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории существенных осадков не ожидается,
– отметила Диденко.
Ветер будет дуть юго-западный, а на Юге и Востоке Украины – восточный. Небольшой, максимум умеренный. Местами будут возникать туманы, которые ухудшат видимость, возможна изморозь. Температура воздуха составит +4+6 градусов, а в восточных областях +1+4 градуса.
В Киеве осадков не прогнозируют, ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов.
Прогноз погоды на среду, 21 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +4...+6
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – + 4... + 6
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +3...+5
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – +4...+6