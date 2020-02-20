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      Прогноз погоды на 21 февраля: осадки возможны на Западе и Востоке

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      Прогноз погоды на 21 февраля / photographers.ua

      Погода в Украине в четверг, 21 февраля, будет теплой, местами будут возникать туманы. Осадки вероятны в западных и восточных областях. Температура воздуха прогреется до 8 градусов.

      В погодных условиях в Украине не ожидается особых изменений, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

      Обратите внимание: Когда в Украину придет потепление: прогноз

      Осадки вероятны в западных областях и на Востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории существенных осадков не ожидается,
      – отметила Диденко.

      Ветер будет дуть юго-западный, а на Юге и Востоке Украины – восточный. Небольшой, максимум умеренный. Местами будут возникать туманы, которые ухудшат видимость, возможна изморозь. Температура воздуха составит +4+6 градусов, а в восточных областях +1+4 градуса.

      В Киеве осадков не прогнозируют, ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 21 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +4...+6

      Винница – +4...+6

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +4...+6

      Чернигов – +4...+6

      Сумы – + 4... + 6

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +3...+5

      Киев – +4...+6

      погода
      Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / Укргидрометцентр

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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