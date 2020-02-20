Прогноз погоды на 21 февраля: осадки возможны на Западе и Востоке

Погода в Украине в четверг, 21 февраля, будет теплой, местами будут возникать туманы. Осадки вероятны в западных и восточных областях. Температура воздуха прогреется до 8 градусов.

В погодных условиях в Украине не ожидается особых изменений, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Осадки вероятны в западных областях и на Востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории существенных осадков не ожидается,

– отметила Диденко.

Ветер будет дуть юго-западный, а на Юге и Востоке Украины – восточный. Небольшой, максимум умеренный. Местами будут возникать туманы, которые ухудшат видимость, возможна изморозь. Температура воздуха составит +4+6 градусов, а в восточных областях +1+4 градуса.

В Киеве осадков не прогнозируют, ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

Прогноз погоды на среду, 21 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +4...+6

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – + 4... + 6

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +3...+5

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +4...+6



Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / Укргидрометцентр