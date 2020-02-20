Прогноз погоди на 21 лютого: в Україні буде тепло, опади можливі на Заході та Сході

Погода в Україні у четвер, 21 лютого, буде теплою, місцями можливі тумани. Опади прогнозують у західних та східних областях. Температура повітря прогріється до +6 градусів.

У погодних умовах в Україні не очікується особливих змін, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Зверніть увагу: Коли в Україну прийде потепління: прогноз

Опади ймовірні у західних областях та на Сході, окрім Харківської області. На решті території суттєвих опадів не очікується,

– зазначила Діденко.

Вітер дутиме південно-західний, а на Півдні та Сході України – східний. Невеликий, максимум помірний. Місцями виникатимуть тумани, які погіршуватимуть видимість, можлива паморозь. Температура повітря становитиме +4+6 градусів, а у східних областях +1+4 градуси.

У Києві опадів не прогнозують, очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.

Прогноз погоди на середу, 21 лютого, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4…+6

Суми – +4…+6

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +3…+5

Київ – +4…+6



Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / Укргідрометцентр