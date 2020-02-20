Прогноз погоди на 21 лютого: в Україні буде тепло, опади можливі на Заході та Сході
Погода в Україні у четвер, 21 лютого, буде теплою, місцями можливі тумани. Опади прогнозують у західних та східних областях. Температура повітря прогріється до +6 градусів.
У погодних умовах в Україні не очікується особливих змін, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Опади ймовірні у західних областях та на Сході, окрім Харківської області. На решті території суттєвих опадів не очікується,
– зазначила Діденко.
Вітер дутиме південно-західний, а на Півдні та Сході України – східний. Невеликий, максимум помірний. Місцями виникатимуть тумани, які погіршуватимуть видимість, можлива паморозь. Температура повітря становитиме +4+6 градусів, а у східних областях +1+4 градуси.
У Києві опадів не прогнозують, очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.
Прогноз погоди на середу, 21 лютого, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +4…+6
Суми – +4…+6
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +3…+5
Київ – +4…+6