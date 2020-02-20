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      Прогноз погоди на 21 лютого: в Україні буде тепло, опади можливі на Заході та Сході

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      Прогноз погоди на 21 лютого / photographers.ua

      Погода в Україні у четвер, 21 лютого, буде теплою, місцями можливі тумани. Опади прогнозують у західних та східних областях. Температура повітря прогріється до +6 градусів.

      У погодних умовах в Україні не очікується особливих змін, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

      Зверніть увагу: Коли в Україну прийде потепління: прогноз

      Опади ймовірні у західних областях та на Сході, окрім Харківської області. На решті території суттєвих опадів не очікується,
      – зазначила Діденко.

      Вітер дутиме південно-західний, а на Півдні та Сході України – східний. Невеликий, максимум помірний. Місцями виникатимуть тумани, які погіршуватимуть видимість, можлива паморозь. Температура повітря становитиме +4+6 градусів, а у східних областях +1+4 градуси.

      У Києві опадів не прогнозують, очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 21 лютого, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +4…+6

      Суми – +4…+6

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +3…+5

      Київ – +4…+6

      погода
      Прогноз погоди в Україні на 21 лютого / Укргідрометцентр

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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