Прогноз погоды на 21 июня: жара не отступит, однако в части Украины дожди
Погода в Украине в четверг, 21 июня, в дальнейшем будет по-летнему жаркой, однако в западных областях выпадут дожди. Правда, жара из-за осадков никуда не денется.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В четверг везде будет очень жарко, потому с 22 июня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием обычно высочайшая температура воздуха – повсюду +28+34 градуса", – говорится в сообщении синоптика.
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Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории – сухо и солнечно.
В Киеве 21 июня ожидается жаркая погода, без осадков, днем около +30 градусов.
К слову, 21 июня – это день летного солнцестояния, который является самым длинным в году.
Прогноз погоды на четверг, 21 июня, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +29...+31
Николаев – +31...+33
Херсон – +32...+34
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +32...+34
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +29...+31