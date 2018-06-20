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Прогноз погоды на 21 июня: жара не отступит, однако в части Украины дожди

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Прогноз погоды в Украине на четверг, 21 июня
Прогноз погоды в Украине на четверг, 21 июня / Фото из открытых источников

Погода в Украине в четверг, 21 июня, в дальнейшем будет по-летнему жаркой, однако в западных областях выпадут дожди. Правда, жара из-за осадков никуда не денется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг везде будет очень жарко, потому с 22 июня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием обычно высочайшая температура воздуха – повсюду +28+34 градуса", – говорится в сообщении синоптика.

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Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории – сухо и солнечно.

В Киеве 21 июня ожидается жаркая погода, без осадков, днем около +30 градусов.

К слову, 21 июня – это день летного солнцестояния, который является самым длинным в году.

Прогноз погоды на четверг, 21 июня, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +31...+33

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +32...+34

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +29...+31

Прогноз погода Україна 21 червня четвер спека дощ
Прогноз погоды на 21 июня от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
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