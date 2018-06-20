Прогноз погоди на 21 червня: спека не відступить, проте в частині України дощитиме
Погода в Україні у четвер, 21 червня, надалі буде по-літньому спекотною, проте у західних областях випадуть дощі. Щоправда, спека через опади нікуди не подінеться.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"У четвер скрізь буде чи не найспекотніше, бо з 22 червня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, зазвичай, найвища температура повітря – повсюди +28+34 градуси", – мовиться у повідомленні синоптика.
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Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території – сухо та сонячно.
У Києві 21 червня очікується спекотна погода, без опадів, вдень близько +30 градусів.
До слова, 21 червня – це день літного сонцестояння, який є найдовшим у році.
Прогноз погоди на четвер, 21 червня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +27…+29
Рівне – +27…+29
Житомир – +29…+31
Вінниця – +29…+31
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +32…+34
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +28…+30
Суми – +27…+29
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +28…+30
Київ – +29…+31