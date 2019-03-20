Прогноз погоды на 21 марта: украинцев будет радовать солнце и умеренное тепло
Погода в Украине в четверг, 21 марта, будет теплой и солнечной. Температурные отметки по всей стране будут практически одинаковыми. Правда, этот комфорт несколько нарушат небольшие порывы ветра.
Да, в течение дня ожидается +7... +12 градусов. Кроме того, есть еще одна хорошая новость: 20 марта в Украине – день весеннего равноденствия, а это значит, что день начал увеличиваться, а ночь – сокращаться. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Теплее всего 21 марта будет на Закарпатье и в Одесской области. Там воздух прогреется до +11 ... +13 градусов.
Самыми низкими температурные отметки будут на Сумщине, максимум – +6... +8 градусов.
Путешественникам, которые собрались в горы, следует напомнить, что там, традиционно, гораздо холоднее. Да, в Карпатах днем – максимум 0... 3 градуса тепла.
Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду, однако кое-где возможны небольшие порывы.
В Киеве четверг ожидается сухим и свежим. Днем столбики термометров поднимутся до +7 ... + 9 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 21 марта, в городах Украины:
Ужгород – +11…+13
Львов – +8…+10
Ивано-Франковск – +8…+10
Тернополь – +7…+9
Черновцы – +8…+10
Хмельницкий – +7…+9
Луцк – +8…+10
Ровно – +7…+9
Житомир – +8…+10
Винница – +8…+10
Одесса – +11…+13
Николаев – +10…+12
Херсон – +10…+12
Симферополь – +9…+11
Кропивницкий – +9…+11
Черкассы – +8…+10
Чернигов – +7…+9
Сумы – +6…+8
Полтава – +7…+9
Днепр – +9…+11
Запорожье – +9…+11
Донецк – +8…+10
Луганск – +8…+10
Харьков – +7…+9
Киев – +7…+9
Прогноз погоды на четверг, 21 марта, от Укргидрометцентра