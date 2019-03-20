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      Прогноз погоды на 21 марта: украинцев будет радовать солнце и умеренное тепло

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      Погода 21 марта 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 21 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 21 марта, будет теплой и солнечной. Температурные отметки по всей стране будут практически одинаковыми. Правда, этот комфорт несколько нарушат небольшие порывы ветра.

      Да, в течение дня ожидается +7... +12 градусов. Кроме того, есть еще одна хорошая новость: 20 марта в Украине – день весеннего равноденствия, а это значит, что день начал увеличиваться, а ночь – сокращаться. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Теплее всего 21 марта будет на Закарпатье и в Одесской области. Там воздух прогреется до +11 ... +13 градусов.

      Самыми низкими температурные отметки будут на Сумщине, максимум – +6... +8 градусов.

      Путешественникам, которые собрались в горы, следует напомнить, что там, традиционно, гораздо холоднее. Да, в Карпатах днем ​​– максимум 0... 3 градуса тепла.

      Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду, однако кое-где возможны небольшие порывы.

      В Киеве четверг ожидается сухим и свежим. Днем столбики термометров поднимутся до +7 ... + 9 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 21 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +11…+13

      Львов – +8…+10

      Ивано-Франковск – +8…+10

      Тернополь – +7…+9

      Черновцы – +8…+10

      Хмельницкий – +7…+9

      Луцк – +8…+10

      Ровно – +7…+9

      Житомир – +8…+10

      Винница – +8…+10

      Одесса – +11…+13

      Николаев – +10…+12

      Херсон – +10…+12

      Симферополь – +9…+11

      Кропивницкий – +9…+11

      Черкассы – +8…+10

      Чернигов – +7…+9

      Сумы – +6…+8

      Полтава – +7…+9

      Днепр – +9…+11

      Запорожье – +9…+11

      Донецк – +8…+10

      Луганск – +8…+10

      Харьков – +7…+9

      Киев – +7…+9


      Прогноз погоды на четверг, 21 марта, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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