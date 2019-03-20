Прогноз погоды на 21 марта: украинцев будет радовать солнце и умеренное тепло

Погода в Украине в четверг, 21 марта, будет теплой и солнечной. Температурные отметки по всей стране будут практически одинаковыми. Правда, этот комфорт несколько нарушат небольшие порывы ветра.

Да, в течение дня ожидается +7... +12 градусов. Кроме того, есть еще одна хорошая новость: 20 марта в Украине – день весеннего равноденствия, а это значит, что день начал увеличиваться, а ночь – сокращаться. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Теплее всего 21 марта будет на Закарпатье и в Одесской области. Там воздух прогреется до +11 ... +13 градусов.

Самыми низкими температурные отметки будут на Сумщине, максимум – +6... +8 градусов.

Путешественникам, которые собрались в горы, следует напомнить, что там, традиционно, гораздо холоднее. Да, в Карпатах днем ​​– максимум 0... 3 градуса тепла.

Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду, однако кое-где возможны небольшие порывы.

В Киеве четверг ожидается сухим и свежим. Днем столбики термометров поднимутся до +7 ... + 9 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 21 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11…+13

Львов – +8…+10

Ивано-Франковск – +8…+10

Тернополь – +7…+9

Черновцы – +8…+10

Хмельницкий – +7…+9

Луцк – +8…+10

Ровно – +7…+9

Житомир – +8…+10

Винница – +8…+10

Одесса – +11…+13

Николаев – +10…+12

Херсон – +10…+12

Симферополь – +9…+11

Кропивницкий – +9…+11

Черкассы – +8…+10

Чернигов – +7…+9

Сумы – +6…+8

Полтава – +7…+9

Днепр – +9…+11

Запорожье – +9…+11

Донецк – +8…+10

Луганск – +8…+10

Харьков – +7…+9

Киев – +7…+9



Прогноз погоды на четверг, 21 марта, от Укргидрометцентра