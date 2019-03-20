Прогноз погоди на 21 березня: українців тішитимуть сонце і помірне тепло

Погода в Україні у четвер, 21 березня, буде теплою та сонячною. Температурні позначки по всій країні будуть практично однаковими. Щоправда, цей комфорт дещо порушать невеликі пориви вітру.

Так, протягом дня очікується +7...+12 градусів. Окрім того, є ще одна гарна новина: 20 березня в Україні – день весняного рівнодення, а це означає, що день почав збільшуватися, а ніч – скорочуватися. Про це пише український синоптик Наталка Діденко.

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Найтепліше 21 березня буде на Закарпатті та Одещині. Там повітря прогріється до +11...+13 градусів.

Найнижчими температурні позначки будуть на Сумщині, максимум – +6...+8 градусів.

Мандрівникам, які зібралися у гори, слід нагадати, що там, традиційно, набагато холодніше. Так, у Карпатах вдень – максимум 0...3 градуси тепла.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду, проте подекуди можливі невеликі пориви.

У Києві четвер очікується сухим і свіжим. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7...+9 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 21 березня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +8…+10

Рівне – +7…+9

Житомир – +8…+10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +7…+9

Суми – +6…+8

Полтава – +7…+9

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +8…+10

Харків – +7…+9

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на четвер, 21 березня, від Укргідрометцентру