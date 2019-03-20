Прогноз погоди на 21 березня: українців тішитимуть сонце і помірне тепло
Погода в Україні у четвер, 21 березня, буде теплою та сонячною. Температурні позначки по всій країні будуть практично однаковими. Щоправда, цей комфорт дещо порушать невеликі пориви вітру.
Так, протягом дня очікується +7...+12 градусів. Окрім того, є ще одна гарна новина: 20 березня в Україні – день весняного рівнодення, а це означає, що день почав збільшуватися, а ніч – скорочуватися. Про це пише український синоптик Наталка Діденко.
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Найтепліше 21 березня буде на Закарпатті та Одещині. Там повітря прогріється до +11...+13 градусів.
Найнижчими температурні позначки будуть на Сумщині, максимум – +6...+8 градусів.
Мандрівникам, які зібралися у гори, слід нагадати, що там, традиційно, набагато холодніше. Так, у Карпатах вдень – максимум 0...3 градуси тепла.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду, проте подекуди можливі невеликі пориви.
У Києві четвер очікується сухим і свіжим. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7...+9 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 21 березня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +8…+10
Рівне – +7…+9
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +7…+9
Суми – +6…+8
Полтава – +7…+9
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +8…+10
Харків – +7…+9
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на четвер, 21 березня, від Укргідрометцентру