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      Прогноз погоди на 21 березня: українців тішитимуть сонце і помірне тепло

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      Погода 21 березня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 21 березня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 21 березня, буде теплою та сонячною. Температурні позначки по всій країні будуть практично однаковими. Щоправда, цей комфорт дещо порушать невеликі пориви вітру.

      Так, протягом дня очікується +7...+12 градусів. Окрім того, є ще одна гарна новина: 20 березня в Україні – день весняного рівнодення, а це означає, що день почав збільшуватися, а ніч – скорочуватися. Про це пише український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день

      Найтепліше 21 березня буде на Закарпатті та Одещині. Там повітря прогріється до +11...+13 градусів.

      Найнижчими температурні позначки будуть на Сумщині, максимум – +6...+8 градусів.

      Мандрівникам, які зібралися у гори, слід нагадати, що там, традиційно, набагато холодніше. Так, у Карпатах вдень – максимум 0...3 градуси тепла.

      Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду, проте подекуди можливі невеликі пориви.

      У Києві четвер очікується сухим і свіжим. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7...+9 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 21 березня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +9…+11

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +6…+8

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +7…+9

      Київ – +7…+9


      Прогноз погоди на четвер, 21 березня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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