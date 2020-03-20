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      Прогноз погоды на 21 марта: в Украине похолодает и пройдут дожди, на Юге еще будет греть солнце

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      Погода в Украине в субботу, 21 марта, будет прохладной и дождливой. Только в восточных и южных областях сохранится тепло и будет светить солнце.

      Вследствие атмосферных фронтов в субботу будет преобладать влажная погода – дождь и мокрый снег. Также усилится ветер. Теплее всего будет на Херсонщине и в Крыму, прохладнее  всего на Львовщине и Волыни.

      Рекомендуем ознакомиться Какой будет погода в марте: прогноз

      На выходных к нам придет зима. А точнее, произойдет попытка ее реванша,
      – предупреждает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве похолодает до +6...+8 градусов. Также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег.

      Обратите внимание! В Украину идет антициклон Юрген, который будет отжимать тепло из украинских широт. У нас будет мокрый снег, дождь и сильный ветер.

      Прогноз погоды на субботу, 21 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +5...+7

      Винница – +6...+8

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +9...+11

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +6...+8

      Сумы –  +6... +8

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +9...+11

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +9...+11

      Луганск – +9...+11

      Харьков – +9...+11

      Киев – +6...+8


      Прогноз погоды на субботу, 21 марта, от Укргидрометцентра

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
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