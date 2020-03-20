Прогноз погоды на 21 марта: в Украине похолодает и пройдут дожди, на Юге еще будет греть солнце

Погода в Украине в субботу, 21 марта, будет прохладной и дождливой. Только в восточных и южных областях сохранится тепло и будет светить солнце.

Вследствие атмосферных фронтов в субботу будет преобладать влажная погода – дождь и мокрый снег. Также усилится ветер. Теплее всего будет на Херсонщине и в Крыму, прохладнее всего на Львовщине и Волыни.

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На выходных к нам придет зима. А точнее, произойдет попытка ее реванша,

– предупреждает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве похолодает до +6...+8 градусов. Также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег.

Обратите внимание! В Украину идет антициклон Юрген, который будет отжимать тепло из украинских широт. У нас будет мокрый снег, дождь и сильный ветер.

Прогноз погоды на субботу, 21 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6... +8

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +11...+13

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +6...+8



Прогноз погоды на субботу, 21 марта, от Укргидрометцентра