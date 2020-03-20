Прогноз погоды на 21 марта: в Украине похолодает и пройдут дожди, на Юге еще будет греть солнце
Погода в Украине в субботу, 21 марта, будет прохладной и дождливой. Только в восточных и южных областях сохранится тепло и будет светить солнце.
Вследствие атмосферных фронтов в субботу будет преобладать влажная погода – дождь и мокрый снег. Также усилится ветер. Теплее всего будет на Херсонщине и в Крыму, прохладнее всего на Львовщине и Волыни.
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На выходных к нам придет зима. А точнее, произойдет попытка ее реванша,
– предупреждает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве похолодает до +6...+8 градусов. Также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег.
Обратите внимание! В Украину идет антициклон Юрген, который будет отжимать тепло из украинских широт. У нас будет мокрый снег, дождь и сильный ветер.
Прогноз погоды на субботу, 21 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +5...+7
Винница – +6...+8
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +6...+8
Сумы – +6... +8
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +11...+13
Донецк – +9...+11
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+11
Киев – +6...+8
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