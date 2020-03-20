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      Прогноз погоди на 21 березня: в Україні похолодає і дощитиме, на Півдні ще грітиме сонце

      - Читать новость на русском
      Якою буде погода 21 березня / Shutterstock

      Погода в Україні у суботу, 21 березня, буде прохолодною і дощовою. Лише у східних та південних областях збережеться тепло і світитиме сонце.

      Внаслідок атмосферних фронтів, у суботу переважатиме волога погода – дощ та мокрий сніг. Також посилиться вітер. Найтепліше буде на Херсонщині та в Криму, найпрохолодніше на Львівщині та Волині.

      Радимо ознайомитись Якою буде погода у березні: прогноз

      Вихідними до нас прийде зима. А точніше, відбудеться спроба її реваншу,
      – попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві похолодає до +6...+8 градусів. Також очікуються періодичні опади, щоправда, невеликі: дощ, потім мокрий сніг.

      Зверніть увагу! До України суне антициклон Юрген, що відтискатиме тепло з українських широт. У нас сипатиме мокрим снігом, дощем та сильним вітром.

      Прогноз погоди на суботу, 21 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +9…+11

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +6…+8

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +9…+11

      Київ – +6…+8


      Прогноз погоди на суботу, 21 березня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
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