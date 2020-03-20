Прогноз погоди на 21 березня: в Україні похолодає і дощитиме, на Півдні ще грітиме сонце

Погода в Україні у суботу, 21 березня, буде прохолодною і дощовою. Лише у східних та південних областях збережеться тепло і світитиме сонце.

Внаслідок атмосферних фронтів, у суботу переважатиме волога погода – дощ та мокрий сніг. Також посилиться вітер. Найтепліше буде на Херсонщині та в Криму, найпрохолодніше на Львівщині та Волині.

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Вихідними до нас прийде зима. А точніше, відбудеться спроба її реваншу,

– попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві похолодає до +6...+8 градусів. Також очікуються періодичні опади, щоправда, невеликі: дощ, потім мокрий сніг.

Зверніть увагу! До України суне антициклон Юрген, що відтискатиме тепло з українських широт. У нас сипатиме мокрим снігом, дощем та сильним вітром.

Прогноз погоди на суботу, 21 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +5…+7

Вінниця – +6…+8

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +6…+8

Суми – +6…+8

Полтава – +9…+11

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +9…+11

Харків – +9…+11

Київ – +6…+8



Прогноз погоди на суботу, 21 березня, від Укргідрометцентру