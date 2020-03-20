Прогноз погоди на 21 березня: в Україні похолодає і дощитиме, на Півдні ще грітиме сонце
Погода в Україні у суботу, 21 березня, буде прохолодною і дощовою. Лише у східних та південних областях збережеться тепло і світитиме сонце.
Внаслідок атмосферних фронтів, у суботу переважатиме волога погода – дощ та мокрий сніг. Також посилиться вітер. Найтепліше буде на Херсонщині та в Криму, найпрохолодніше на Львівщині та Волині.
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Вихідними до нас прийде зима. А точніше, відбудеться спроба її реваншу,
– попереджає на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві похолодає до +6...+8 градусів. Також очікуються періодичні опади, щоправда, невеликі: дощ, потім мокрий сніг.
Зверніть увагу! До України суне антициклон Юрген, що відтискатиме тепло з українських широт. У нас сипатиме мокрим снігом, дощем та сильним вітром.
Прогноз погоди на суботу, 21 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +5…+7
Вінниця – +6…+8
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +6…+8
Суми – +6…+8
Полтава – +9…+11
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +9…+11
Харків – +9…+11
Київ – +6…+8