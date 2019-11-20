Прогноз погоды на 21 ноября: в Украине еще больше похолодает и будет морозно

Погода в Украине в четверг, 21 ноября, будет холоднее, чем в предыдущий день – от -4 до +10 градусов. А ветер повсюду усилится до штормовых значений.

В дневные часы четверга в большинстве областей Украины прогнозируется 0...+4 градуса, на Востоке до -2 градусов, в Одесской области, в Крыму и в западных областях– +4+10 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Дожди вероятны в западной части Украины, а также на в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории – преимущественно туманы, местами морось.

Погода в Киеве будет без существенных осадков. При этом будет дуть сильный, до штормовых порывов юго-восточный ветер. Температура воздуха в столице днем составит +1+3 градуса, а к вечеру– -1-4 градуса.

В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно,

– подчеркнула синоптик.

Прогноз погоды на четверг, 21 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – +5...+7

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...-2

Суммы – -1...-3

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...-2

Луганск – -1...-3

Харьков – 0...-2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 21 ноября от Укргидрометцентра