Прогноз погоды на 21 ноября: в Украине еще больше похолодает и будет морозно
Погода в Украине в четверг, 21 ноября, будет холоднее, чем в предыдущий день – от -4 до +10 градусов. А ветер повсюду усилится до штормовых значений.
В дневные часы четверга в большинстве областей Украины прогнозируется 0...+4 градуса, на Востоке до -2 градусов, в Одесской области, в Крыму и в западных областях– +4+10 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Дожди вероятны в западной части Украины, а также на в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории – преимущественно туманы, местами морось.
Погода в Киеве будет без существенных осадков. При этом будет дуть сильный, до штормовых порывов юго-восточный ветер. Температура воздуха в столице днем составит +1+3 градуса, а к вечеру– -1-4 градуса.
В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно,
– подчеркнула синоптик.
Прогноз погоды на четверг, 21 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +3...+5
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – +5...+7
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...-2
Суммы – -1...-3
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...-2
Луганск – -1...-3
Харьков – 0...-2
Киев – -1...+1