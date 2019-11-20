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      Прогноз погоды на 21 ноября: в Украине еще больше похолодает и будет морозно

      97 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 21 ноября / fotovmire.ru

      Погода в Украине в четверг, 21 ноября, будет холоднее, чем в предыдущий день – от -4 до +10 градусов. А ветер повсюду усилится до штормовых значений.

      В дневные часы четверга в большинстве областей Украины прогнозируется 0...+4 градуса, на Востоке до -2 градусов, в Одесской области, в Крыму и в западных областях– +4+10 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: В Украину идет похолодание и морозы: прогноз

      Дожди вероятны в западной части Украины, а также на в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории – преимущественно туманы, местами морось.

      Погода в Киеве будет без существенных осадков. При этом будет дуть сильный, до штормовых порывов юго-восточный ветер. Температура воздуха в столице днем составит +1+3 градуса, а к вечеру– -1-4 градуса.

      В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно,
      – подчеркнула синоптик.

      Прогноз погоды на четверг, 21 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +3...+5

      Житомир – -1...+1

      Винница – 0...+2

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...-2

      Суммы – -1...-3

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...-2

      Луганск – -1...-3

      Харьков – 0...-2

      Киев – -1...+1

      прогноз погоди Україна 21 листопада
      Прогноз погоды на 21 ноября от Укргидрометцентра

      В Украину идет похолодание и морозы: прогноз
      сегодня
      3324
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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