Прогноз погоди на 21 листопада: в Україні ще більше похолодає і буде морозяно

Погода в Україні у четвер, 21 листопада, буде холоднішою, ніж попереднього дня – від -4 до +10 градусів. А вітер повсюди посилиться до штормових значень.

У денні години четверга у більшості областей України передбачається 0…+4 градуси, на Сході до -2 градусів, на Одещині, в Криму та в західних областях – +4+10 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Дощі ймовірні в західній частині України, а також на Вінниччині та Одещині. На решті території – переважно тумани, місцями мряка.

Погода у Києві буде без істотних опадів. При цьому дутиме сильний, до штормових поривів південно-східний вітер. Температура повітря у столиці вдень становитиме +1+3 градуси, а надвечір – -1-4 градуси.

У поєднанні із сильним вітром може бути дуже холодно,

– наголосила синоптикиня.

Прогноз погоди на четвер, 21 листопада, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +3…+5

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…+2

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…-2

Суми – -1…-3

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…-2

Луганськ – -1…-3

Харків – 0…-2

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 21 листопада від Укргідрометцентру