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      Прогноз погоди на 21 листопада: в Україні ще більше похолодає і буде морозяно

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      Прогноз погоди на 21 листопада / fotovmire.ru

      Погода в Україні у четвер, 21 листопада, буде холоднішою, ніж попереднього дня – від -4 до +10 градусів. А вітер повсюди посилиться до штормових значень.

      У денні години четверга у більшості областей України передбачається 0…+4 градуси, на Сході до -2 градусів, на Одещині, в Криму та в західних областях – +4+10 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

      Читайте також: В Україну йде похолодання і морози: прогноз

      Дощі ймовірні в західній частині України, а також на Вінниччині та Одещині. На решті території – переважно тумани, місцями мряка.

      Погода у Києві буде без істотних опадів. При цьому дутиме сильний, до штормових поривів південно-східний вітер. Температура повітря у столиці вдень становитиме +1+3 градуси, а надвечір – -1-4 градуси.

      У поєднанні із сильним вітром може бути дуже холодно,
      – наголосила синоптикиня.

      Прогноз погоди на четвер, 21 листопада, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +3…+5

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…-2

      Суми – -1…-3

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – -1…-3

      Харків – 0…-2

      Київ – -1…+1

      прогноз погоди Україна 21 листопада
      Прогноз погоди на 21 листопада від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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