Прогноз погоди на 21 листопада: в Україні ще більше похолодає і буде морозяно
Погода в Україні у четвер, 21 листопада, буде холоднішою, ніж попереднього дня – від -4 до +10 градусів. А вітер повсюди посилиться до штормових значень.
У денні години четверга у більшості областей України передбачається 0…+4 градуси, на Сході до -2 градусів, на Одещині, в Криму та в західних областях – +4+10 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Дощі ймовірні в західній частині України, а також на Вінниччині та Одещині. На решті території – переважно тумани, місцями мряка.
Погода у Києві буде без істотних опадів. При цьому дутиме сильний, до штормових поривів південно-східний вітер. Температура повітря у столиці вдень становитиме +1+3 градуси, а надвечір – -1-4 градуси.
У поєднанні із сильним вітром може бути дуже холодно,
– наголосила синоптикиня.
Прогноз погоди на четвер, 21 листопада, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +4…+6
Рівне – +3…+5
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…+2
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…-2
Суми – -1…-3
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -1…-3
Харків – 0…-2
Київ – -1…+1