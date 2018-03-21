Прогноз погоды на 22 марта: в Украину идет потепление
Погода в четверг, 22 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечной, хотя и холодной. Лишь в южных и восточных регионах возможны незначительные снегопады.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Читайте также: Набережная Одессы покрылась льдом: невероятные фото аномальной весны
"В большинстве областей прояснения позволят ночью прорваться морозу до -7-12 градусов, но немного прогреют день, до 0-4 мороза, на Западе до 0+2 а на Юге до +1+5 градусов", – написла синоптик.
По ее словам, осадки возможны ночью в южной части. Зато на Востоке Украины слегка будет снежить.
В Киеве 22 марта - без осадков, днем с солнышком. Ближайшей ночью еще холодно, до -8, -9 градусов. Днем -1, +1 градуса.
Прогноз погоды на четверг, 22 марта, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – 0...+2
Николаев – +1...+3
Херсон – ++1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – -1...+1
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
Прогноз погоды в Украине на 22 марта от Укргидрометцентра