Прогноз погоды на 22 марта: в Украину идет потепление

Погода в четверг, 22 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечной, хотя и холодной. Лишь в южных и восточных регионах возможны незначительные снегопады.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В большинстве областей прояснения позволят ночью прорваться морозу до -7-12 градусов, но немного прогреют день, до 0-4 мороза, на Западе до 0+2 а на Юге до +1+5 градусов", – написла синоптик.

По ее словам, осадки возможны ночью в южной части. Зато на Востоке Украины слегка будет снежить.

В Киеве 22 марта - без осадков, днем с солнышком. Ближайшей ночью еще холодно, до -8, -9 градусов. Днем -1, +1 градуса.

Прогноз погоды на четверг, 22 марта, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – 0...+2

Николаев – +1...+3

Херсон – ++1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды в Украине на 22 марта от Укргидрометцентра