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Прогноз погоди на 22 березня: в Україну йде потепління

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Погода 20 березня в Україні: сонячно та холодно
Погода 20 березня в Україні: сонячно та холодно / Фото з відкритих джерел

Погода у четвер, 22 березня, у більшості областей України очікується сонячною хоча й холодною. Лише в південних та східних регіонах можливі незначні снігопади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"У більшості областей прояснення дозволять вночі прорватися морозу до -7-12 градусів, але трохи прогріють день, до 0-4 морозу, на Заході до 0+2 а на Півдні до +1+5 градусів", – написла синоптик.

За її словами, опади можливі вночі у південній частині. Натомість на Сході України трішки сніжитиме.

У Києві 22 березня - без опадів, вдень із сонечком. Найближчої ночі ще холодно, до -8, -9 градусів. Вдень -1, +1 градуси.

Прогноз погоди на четвер, 22 березня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – 0…+2

Миколаїв – +1…+3

Херсон – ++1…+3

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – -1…+1

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1


Прогноз погоди в Україні на 22 березня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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