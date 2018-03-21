Прогноз погоди на 22 березня: в Україну йде потепління
Погода у четвер, 22 березня, у більшості областей України очікується сонячною хоча й холодною. Лише в південних та східних регіонах можливі незначні снігопади.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"У більшості областей прояснення дозволять вночі прорватися морозу до -7-12 градусів, але трохи прогріють день, до 0-4 морозу, на Заході до 0+2 а на Півдні до +1+5 градусів", – написла синоптик.
За її словами, опади можливі вночі у південній частині. Натомість на Сході України трішки сніжитиме.
У Києві 22 березня - без опадів, вдень із сонечком. Найближчої ночі ще холодно, до -8, -9 градусів. Вдень -1, +1 градуси.
Прогноз погоди на четвер, 22 березня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – +1…+3
Херсон – ++1…+3
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – -1…+1
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1
Прогноз погоди в Україні на 22 березня від Укргідрометцентру