Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, тепло, на Западе – дожди

Погода в Украине в понедельник, 22 апреля, будет по-весеннему солнечной и теплой на всей территории. Небольшие дожди возможны только в западных областях.

Неделя перед Пасхой начнется с хорошей погоды, которая продержится вплоть до праздника Пасхи. В целом дневная температура воздуха в Украине в понедельник будет достигать отметок от +13 до +17 градусов тепла.

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Самая теплая погода порадует жителей западных и северных областей. Там столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов. В то же время, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в черновицкой области пройдут весенние дожди.

Немного холоднее будет в восточных, центральных и южных регионах. Температура воздуха достигнет +13...+16 градусов, но весеннее небо время от времени будет затягивать серыми тучами. Однако, никаких осадков не предвидится.

В то же время, ночью будет еще холодно. Столбики термометров опустятся до +2+5 градусов тепла, а в Донецкой и Луганской областях до 0.

В Киеве в понедельник также будет весенняя теплая погода без дождей – +15...+17 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 22 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +14...+16

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +15...+17

Сумы - + 14... + 16

Полтава – +14...+16

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +15...+17



Прогноз погоды 22 апреля от Укргидрометцентра