Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, тепло, на Западе – дожди
Погода в Украине в понедельник, 22 апреля, будет по-весеннему солнечной и теплой на всей территории. Небольшие дожди возможны только в западных областях.
Неделя перед Пасхой начнется с хорошей погоды, которая продержится вплоть до праздника Пасхи. В целом дневная температура воздуха в Украине в понедельник будет достигать отметок от +13 до +17 градусов тепла.
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Самая теплая погода порадует жителей западных и северных областей. Там столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов. В то же время, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в черновицкой области пройдут весенние дожди.
Немного холоднее будет в восточных, центральных и южных регионах. Температура воздуха достигнет +13...+16 градусов, но весеннее небо время от времени будет затягивать серыми тучами. Однако, никаких осадков не предвидится.
В то же время, ночью будет еще холодно. Столбики термометров опустятся до +2+5 градусов тепла, а в Донецкой и Луганской областях до 0.
В Киеве в понедельник также будет весенняя теплая погода без дождей – +15...+17 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 22 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +14...+16
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +15...+17
Сумы - + 14... + 16
Полтава – +14...+16
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +13...+15
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Киев – +15...+17
Прогноз погоды 22 апреля от Укргидрометцентра