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      Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, тепло, на Западе – дожди

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      Погода 22 апреля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 12 апреля / Фото з відкритих джерел

      Погода в Украине в понедельник, 22 апреля, будет по-весеннему солнечной и теплой на всей территории. Небольшие дожди возможны только в западных областях.

      Неделя перед Пасхой начнется с хорошей погоды, которая продержится вплоть до праздника Пасхи. В целом дневная температура воздуха в Украине в понедельник будет достигать отметок от +13 до +17 градусов тепла.

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      Самая теплая погода порадует жителей западных и северных областей. Там столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов. В то же время, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в черновицкой области пройдут весенние дожди.

      Немного холоднее будет в восточных, центральных и южных регионах. Температура воздуха достигнет +13...+16 градусов, но весеннее небо время от времени будет затягивать серыми тучами. Однако, никаких осадков не предвидится.

      В то же время, ночью будет еще холодно. Столбики термометров опустятся до +2+5 градусов тепла, а в Донецкой и Луганской областях до 0.

      В Киеве в понедельник также будет весенняя теплая погода без дождей – +15...+17 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 22 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +14...+16

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +15...+17

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +15...+17

      Винница – +14...+16

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +14...+16

      Симферополь – +14...+16

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +14...+16

      Чернигов – +15...+17

      Сумы - + 14... + 16

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +14...+16

      Донецк – +13...+15

      Луганск – +14...+16

      Харьков – +14...+16

      Киев – +15...+17


      Прогноз погоды 22 апреля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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