Прогноз погоди на 22 квітня: сонячно, тепло, на Заході – дощитиме

Погода в Україні у понеділок, 22 квітня, буде по-весняному сонячною та теплою на всій території. Невеликі дощі можливі лише у західних областях.

Тиждень перед Великоднем почнеться з гарної погоди, яка протримається аж до свята Пасхи. Загалом денна температура повітря в Україні у понеділок сягатиме позначок від +13 до +17 градусів тепла.

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Найтепліша погода порадує жителів західних та північних областей. Там стовпчики термометрів піднімуться до +15...+17 градусів. Водночас, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Чернівеччині пройдуть весняні дощі.

Трішки холодніше буде у східних, центральних та південних регіонах. Температура повітря сягне +13...+16 градусів, але весняне небо час-від-часу затягуватиме сірими хмарами. Проте, жодних опадів не передбачається.

Водночас, вночі буде ще холодно. Стовпчики термометрів опустяться до +2+5 градусів тепла, а в Донецькій та Луганській областях до 0.

У Києві в понеділок також буде весняна тепла погода без дощів – +15...+17 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 22 квітня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +14…+16

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +15…+17



Прогноз погоди 22 квітня від Укргідрометцентру