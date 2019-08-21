Прогноз погоды на 22 августа: в Украине будет жарко и ветрено

Погода в Украине в четверг, 22 августа, будет жаркой и в основном сухой. Дождливо будет только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Жара на Юге, на Востоке и в большинстве центральных областей Украины достигнет отметки +30 +35 градусов. На Западе температура воздуха составит +23 +28 градусов, в северных областях – +25 +29 градусов.

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При этом в большинстве областей Украины ожидается порывистый и сильный ветер.

Возьмите это во внимание, внимательно паркуйте автомобили, но не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями,

– предостерегла синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве будет солнечной и сухой, с дневной температурой +26 +28 градусов. И к концу недели погода в столице будет без изменений – солнечно и около +25 +28 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 22 августа, в городах Украины:

Ужгород – +27…+29

Львов – +23…+25

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +23…+25

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +24…+26

Ровно – +23…+25

Житомир – +24…+26

Винница – +27…+29

Одесса – +32…+34

Николаев – +32…+34

Херсон – +31…+33

Симферополь – +30…+32

Кропивницкий – +30…+32

Черкассы – +28…+30

Чернигов – +25…+27

Сумы – +26…+28

Полтава – +30…+32

Днепр – +31…+33

Запорожье – +31…+33

Донецк – +30…+32

Луганск – +31…+33

Харьков – +30…+32

Киев – +24…+26



Прогноз погоды на 22 августа от Укргидрометцентра