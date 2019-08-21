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      Прогноз погоды на 22 августа: в Украине будет жарко и ветрено

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      Погода 22 августа 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / Slovoidilo.ua

      Погода в Украине в четверг, 22 августа, будет жаркой и в основном сухой. Дождливо будет только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

      Жара на Юге, на Востоке и в большинстве центральных областей Украины достигнет отметки +30 +35 градусов. На Западе температура воздуха составит +23 +28 градусов, в северных областях – +25 +29 градусов.

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      При этом в большинстве областей Украины ожидается порывистый и сильный ветер.

      Возьмите это во внимание, внимательно паркуйте автомобили, но не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями,
      – предостерегла синоптик Наталья Диденко.

      Погода в Киеве будет солнечной и сухой, с дневной температурой +26 +28 градусов. И к концу недели погода в столице будет без изменений – солнечно и около +25 +28 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 22 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +27…+29

      Львов – +23…+25

      Ивано-Франковск – +23…+25

      Тернополь – +23…+25

      Черновцы – +23…+25

      Хмельницкий – +23…+25

      Луцк – +24…+26

      Ровно – +23…+25

      Житомир – +24…+26

      Винница – +27…+29

      Одесса – +32…+34

      Николаев – +32…+34

      Херсон – +31…+33

      Симферополь – +30…+32

      Кропивницкий – +30…+32

      Черкассы – +28…+30

      Чернигов – +25…+27

      Сумы – +26…+28

      Полтава – +30…+32

      Днепр – +31…+33

      Запорожье – +31…+33

      Донецк – +30…+32

      Луганск – +31…+33

      Харьков – +30…+32

      Киев – +24…+26

      прогноз погоди Україна 22 серпня
      Прогноз погоды на 22 августа от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Жара в Украине
      Источник: 24 канал
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