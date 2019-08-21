Прогноз погоды на 22 августа: в Украине будет жарко и ветрено
Погода в Украине в четверг, 22 августа, будет жаркой и в основном сухой. Дождливо будет только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Жара на Юге, на Востоке и в большинстве центральных областей Украины достигнет отметки +30 +35 градусов. На Западе температура воздуха составит +23 +28 градусов, в северных областях – +25 +29 градусов.
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При этом в большинстве областей Украины ожидается порывистый и сильный ветер.
Возьмите это во внимание, внимательно паркуйте автомобили, но не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями,
– предостерегла синоптик Наталья Диденко.
Погода в Киеве будет солнечной и сухой, с дневной температурой +26 +28 градусов. И к концу недели погода в столице будет без изменений – солнечно и около +25 +28 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 22 августа, в городах Украины:
Ужгород – +27…+29
Львов – +23…+25
Ивано-Франковск – +23…+25
Тернополь – +23…+25
Черновцы – +23…+25
Хмельницкий – +23…+25
Луцк – +24…+26
Ровно – +23…+25
Житомир – +24…+26
Винница – +27…+29
Одесса – +32…+34
Николаев – +32…+34
Херсон – +31…+33
Симферополь – +30…+32
Кропивницкий – +30…+32
Черкассы – +28…+30
Чернигов – +25…+27
Сумы – +26…+28
Полтава – +30…+32
Днепр – +31…+33
Запорожье – +31…+33
Донецк – +30…+32
Луганск – +31…+33
Харьков – +30…+32
Киев – +24…+26