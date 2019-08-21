Прогноз погоди на 22 серпня: в Україні буде спекотно і вітряно
Погода в Україні в четвер, 22 серпня, буде спекотною та здебільшого сухою. Дощитиме тільки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
Спека на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України сягне позначки +30+35 градусів. На Заході температура повітря становитиме +23+28 градусів, у північних областях – +25+29 градусів.
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При цьому в більшості областей України очікується поривчастий та сильний вітер.
Візьміть це до уваги, уважно паркуйте автомобілі та не затримуйтеся довго під старими великими деревами,
– застерегла синоптик Наталка Діденко.
Погода у Києві буде сонячною та сухою, з денною температурою +26+28 градусів. І до кінця тижня погода у столиці буде без змін – сонячно та близько +25+28 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 22 серпня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +24…+26
Рівне – +23…+25
Житомир – +24…+26
Вінниця – +27…+29
Одеса – +32…+34
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +25…+27
Суми – +26…+28
Полтава – +30…+32
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +31…+33
Харків – +30…+32
Київ – +24…+26