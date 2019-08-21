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      Прогноз погоди на 22 серпня: в Україні буде спекотно і вітряно

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      Погода 22 серпня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / Slovoidilo.ua

      Погода в Україні в четвер, 22 серпня, буде спекотною та здебільшого сухою. Дощитиме тільки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

      Спека на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України сягне позначки +30+35 градусів. На Заході температура повітря становитиме +23+28 градусів, у північних областях – +25+29 градусів.

      Дивіться фото і відео, як Канаду несподівано засипало снігом

      При цьому в більшості областей України очікується поривчастий та сильний вітер.

      Візьміть це до уваги, уважно паркуйте автомобілі та не затримуйтеся довго під старими великими деревами,
      – застерегла синоптик Наталка Діденко.

      Погода у Києві буде сонячною та сухою, з денною температурою +26+28 градусів. І до кінця тижня погода у столиці буде без змін – сонячно та близько +25+28 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 22 серпня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +23…+25

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +23…+25

      Житомир – +24…+26

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +32…+34

      Миколаїв – +32…+34

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +26…+28

      Полтава – +30…+32

      Дніпро – +31…+33

      Запоріжжя – +31…+33

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +31…+33

      Харків – +30…+32

      Київ – +24…+26

      прогноз погоди Україна 22 серпня
      Прогноз погоди на 22 серпня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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