Прогноз погоди на 22 серпня: в Україні буде спекотно і вітряно

Погода в Україні в четвер, 22 серпня, буде спекотною та здебільшого сухою. Дощитиме тільки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Спека на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України сягне позначки +30+35 градусів. На Заході температура повітря становитиме +23+28 градусів, у північних областях – +25+29 градусів.

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При цьому в більшості областей України очікується поривчастий та сильний вітер.

Візьміть це до уваги, уважно паркуйте автомобілі та не затримуйтеся довго під старими великими деревами,

– застерегла синоптик Наталка Діденко.

Погода у Києві буде сонячною та сухою, з денною температурою +26+28 градусів. І до кінця тижня погода у столиці буде без змін – сонячно та близько +25+28 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 22 серпня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +24…+26

Рівне – +23…+25

Житомир – +24…+26

Вінниця – +27…+29

Одеса – +32…+34

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +25…+27

Суми – +26…+28

Полтава – +30…+32

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +31…+33

Харків – +30…+32

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на 22 серпня від Укргідрометцентру