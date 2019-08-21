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      Канаду несподівано засипало снігом: неймовірні фото, відео

      1255 Читать новость на русском
      У Канаді випав сніг
      У Канаді випав сніг / Фото з Instagram

      На півночі канадської провінції Британська Колумбія несподівано почався сильний снігопад. Це попри те, що температура повітря в регіоні сягає +20 градусів тепла. Через це сніг швидко розтане, проте до розчищення доріг вже залучили спецтехніку.

      У містечку Пінк Маунтійн, що розташоване на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря, випало близько 30 сантиметрів снігу, пише CBC News.

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      Снігом сильно замело траси, тому для їх розчищення влада вивела на вулиці спецтехніку.

      Метеорологи відзначають, що для цього канадського регіону сніг у серпні не є рідкісним явищем. Проте, такого рясного снігопаду тут не було останні кілька десятиліть.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Nothing like a summertime snowfall! • Residents of northeastern B.C. got quite the surprise over the weekend in the form of a large dump of snow. • "It looks like Christmas. All that's missing is the Christmas lights," said Melody Magaton, owner of the Buffalo Inn along the Alaska Highway in Pink Mountain. • Meanwhile, Fort Nelson got a mix of rain and snow. • It's not uncommon for the northern part of the province to get some snow in the summer, but it is unusual to get this much, said CBC meteorologist Brett Soderholm, • He said the snow was caused by a storm that was over the northern prairies, which brought in "very cold" arctic air that interacted with moisture that the region usually gets from the Pacific side. • The snow won't be around for much longer though. Environment Canada is forecasting temperatures in Fort Nelson will hit 17 C by Tuesday morning. • For this story and more, head to the link in our bio. • • • (Photos: Melody Magaton. Reporting: Dominika Lirette, @cbcdaybreaksouth) | #snow #snowfall #winter #summer #northernbc #pinkmountain #fortnelson #britishcolumbia

      Допис, поширений CBC News (@cbcnews)

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Siempre buscando qué comer ‍♀️?️ #tb #canada #joffrelakes #britishcolumbia

      Допис, поширений Mony Lara (@monysl22)

       

       

       

       

       

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      Теги: Канада Погода
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