Канаду несподівано засипало снігом: неймовірні фото, відео

На півночі канадської провінції Британська Колумбія несподівано почався сильний снігопад. Це попри те, що температура повітря в регіоні сягає +20 градусів тепла. Через це сніг швидко розтане, проте до розчищення доріг вже залучили спецтехніку.

У містечку Пінк Маунтійн, що розташоване на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря, випало близько 30 сантиметрів снігу, пише CBC News.

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Снігом сильно замело траси, тому для їх розчищення влада вивела на вулиці спецтехніку.

Метеорологи відзначають, що для цього канадського регіону сніг у серпні не є рідкісним явищем. Проте, такого рясного снігопаду тут не було останні кілька десятиліть.