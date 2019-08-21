Канаду неожиданно засыпало снегом: невероятные фото, видео
На севере канадской провинции Британская Колумбия неожиданно начался сильный снегопад. Это несмотря на то, что температура воздуха в регионе достигает +20 градусов тепла. Из-за этого снег быстро тает, однако к расчистке дорог уже привлекли спецтехнику.
В городке Пинк Маунтийн, расположенном на высоте около 1000 метров над уровнем моря, выпало около 30 сантиметров снега, пишет CBC News.
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Снегом сильно замело трассы, поэтому для их расчистки власти вывели на улицы спецтехнику.
Метеорологи отмечают, что для этого канадского региона снег в августе не является редким явлением. Однако, такого обильного снегопада здесь не было последние несколько десятилетий.