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      Канаду неожиданно засыпало снегом: невероятные фото, видео

      309 Читати новину українською
      Снег в Канаде – фото, видео снега при температуре +20
      В Канаде выпал снег / Фото из Instagram

      На севере канадской провинции Британская Колумбия неожиданно начался сильный снегопад. Это несмотря на то, что температура воздуха в регионе достигает +20 градусов тепла. Из-за этого снег быстро тает, однако к расчистке дорог уже привлекли спецтехнику.

      В городке Пинк Маунтийн, расположенном на высоте около 1000 метров над уровнем моря, выпало около 30 сантиметров снега, пишет CBC News.

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      Снегом сильно замело трассы, поэтому для их расчистки власти вывели на улицы спецтехнику.

      Метеорологи отмечают, что для этого канадского региона снег в августе не является редким явлением. Однако, такого обильного снегопада здесь не было последние несколько десятилетий.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Nothing like a summertime snowfall! • Residents of northeastern B.C. got quite the surprise over the weekend in the form of a large dump of snow. • "It looks like Christmas. All that's missing is the Christmas lights," said Melody Magaton, owner of the Buffalo Inn along the Alaska Highway in Pink Mountain. • Meanwhile, Fort Nelson got a mix of rain and snow. • It's not uncommon for the northern part of the province to get some snow in the summer, but it is unusual to get this much, said CBC meteorologist Brett Soderholm, • He said the snow was caused by a storm that was over the northern prairies, which brought in "very cold" arctic air that interacted with moisture that the region usually gets from the Pacific side. • The snow won't be around for much longer though. Environment Canada is forecasting temperatures in Fort Nelson will hit 17 C by Tuesday morning. • For this story and more, head to the link in our bio. • • • (Photos: Melody Magaton. Reporting: Dominika Lirette, @cbcdaybreaksouth) | #snow #snowfall #winter #summer #northernbc #pinkmountain #fortnelson #britishcolumbia

      Допис, поширений CBC News (@cbcnews)

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Siempre buscando qué comer ‍♀️?️ #tb #canada #joffrelakes #britishcolumbia

      Допис, поширений Mony Lara (@monysl22)

       

       

       

       

       

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