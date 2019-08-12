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      Австралию засыпало снегом, а кенгуру прыгают по сугробам: интересные фото, видео

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      Кенгуру на заснеженной дороге в Австралии
      Кенгуру на заснеженной дороге в Австралии / Фото с Тwitter

      В части южных районов Австралии выпал крупнейший за последние 20 лет снег. Из-за непогоды уже погибла женщина, есть несколько пострадавших. Но больше всего из-за снегопадов страдают животные, которые не привыкли к такой погоде.

      В Австралии сейчас зима, которая началась на континенте в июне, и продлится до конца августа. Поэтому снежная погода – нормальное явление.

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      Однако в этом году снегопады в Австралии очень сильные. Из-за этого в штате Виктория облепленное снегом дерево упало на автомобиль, в результате чего погибла женщина, пишет Weather. Еще несколько человек получили ранения.

      Спасатели постоянно эвакуируют из снежных сугробов застрявших в авто людей. Местные власти призывают без надобности не выходить из дома, чтобы не травмироваться на скользких дорогах. Также водителей призывают воздержаться от дальних поездок.

      Снег в Австралии начал падать еще 9 августа, а сегодня покров составляет местами до 40-60 сантиметров. Температура ночью опускается до минус 1-2 градусов мороза, а днем поднимается до +10 градусов тепла, из-за чего начинается оттепель.

      Пользователи соцсетей публикуют интересные видео заснеженной Австралии. На некоторых из них видно, как шокированные кенгуру прыгают по заснеженным полям.

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Australia #jindabyne

      Допис, поширений Francisco Mardones Novoa (@pancho_mn)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️PLEASE drive safely! ️ There have been the most amazing photos and footage coming out of some Central West regions over the weekend, with snowfalls, some saying the heaviest they've seen in over a decade. This amazing drone footage was taken by @lach_drone_photography in Blayney in the Central West over the weekend. Whilst beautiful, it's important to remember that these conditions can also wreak havoc on the roads. Please remember to map out your trip beforehand. Check out handy websites and FB pages such as Live Traffic NSW NSW Incident Alerts to see what road closures there might be or accidents to steer away from. Buckle up and drive carefully and more slowly if you have to. Black ice is quite literally a road killer and we would all rather you get to your destination alive and well so you can return to see us (and the snow!) again and again! #rdacentralwest #drivecarefully #august2019 #snowfall • Repost @lach_drone_photography with thanks! ・・・ Snow at 940 meters. #blayneynsw #blayneyshire #nswtourism #tourismnsw #dronephotography #djispark #dronestagram #australiasnow #centraltablelands #centraltablelandsnsw

      Допис, поширений RDA Central West (@rdacentralwest)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Good pal Olaf ️

      Допис, поширений користувачем @ bridiehyland

       

      blog_ava
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      12 августа
      24524
      Теги: Мир животных Погода Жертвы Австралия
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