Австралию засыпало снегом, а кенгуру прыгают по сугробам: интересные фото, видео

В части южных районов Австралии выпал крупнейший за последние 20 лет снег. Из-за непогоды уже погибла женщина, есть несколько пострадавших. Но больше всего из-за снегопадов страдают животные, которые не привыкли к такой погоде.

В Австралии сейчас зима, которая началась на континенте в июне, и продлится до конца августа. Поэтому снежная погода – нормальное явление.

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Однако в этом году снегопады в Австралии очень сильные. Из-за этого в штате Виктория облепленное снегом дерево упало на автомобиль, в результате чего погибла женщина, пишет Weather. Еще несколько человек получили ранения.

Спасатели постоянно эвакуируют из снежных сугробов застрявших в авто людей. Местные власти призывают без надобности не выходить из дома, чтобы не травмироваться на скользких дорогах. Также водителей призывают воздержаться от дальних поездок.



Австралию засыпало снегом / фото с Twitter Австралию засыпало снегом / фото с Twitter

Снег в Австралии начал падать еще 9 августа, а сегодня покров составляет местами до 40-60 сантиметров. Температура ночью опускается до минус 1-2 градусов мороза, а днем поднимается до +10 градусов тепла, из-за чего начинается оттепель.

Пользователи соцсетей публикуют интересные видео заснеженной Австралии. На некоторых из них видно, как шокированные кенгуру прыгают по заснеженным полям.

Snow in Australia; it really happens pic.twitter.com/SzXdPt56TY — John Martin (@Wingtags) August 11, 2019

How is it these Australian Wood Ducks can stand barefoot in the snow all day but my fingers go numb just photographing them? #WildOz #BlueMountainsSnow #Australia pic.twitter.com/dZXKtM6srH — Carol Probets (@carolprobets) August 11, 2019