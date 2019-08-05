Глобальное потепление – масштабная угроза человечеству

Уже третий год подряд метеорологи регистрируют одну за другой "тепловые волны", которые прокатываются по планете, вызывая лесные пожары, засухи и волну смертей у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Газеты пишут о "рекордных температурах", специалисты же объясняют, что все это является прямым следствием глобального потепления. Кажется, уже пришло время в него поверить...

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По мнению европейских экспертов, новая "горячая волна", которая прокатилась этим летом по Западной Европе, также обязана своему возникновению именно глобальному потеплению. Без этого искусственного, вызванного человеческой деятельностью явления прошедший июль, по их мнению, должен быть аж на три градуса по Цельсию прохладнее. К этому выводу международная группа исследователей из так называемого World Weather Attribution Projekt дошла, изучая в разных точках европейского континента три самых жарких дня этого лета подряд.

Во всех исследованных местностях температура должна быть ниже, если бы климат оставался неизменным – таким был вывод метеорологов. Кроме того, потепление сделало более вероятным, что и следующая волна жары не заставит себя ждать. Без загрязнения воздуха, которое, правду сказать, началось далеко не вчера, а с началом индустриальной революции, тепловые рекорды, подобные тем, которые были зафиксированы в июле этого года, имели бы шанс появляться в Европе лишь примерно раз в тысячу лет.

Практически доказано – подчеркивает руководитель проекта, метеоролог из Высшей Технической школы Цюриха Марта Фогель, что и прошлогодняя европейская летняя жара просто не могла бы появиться, если бы не глобальное потепление. Кстати, после публикации этого исследования к нему поспешили присоединиться еще и российские метеорологи, но уже в собственных целях: например, руководитель Росгидромета Максим Яковенко обвинил глобальное потепление в нынешних масштабных пожарах в Сибири. Правда, это не объясняет, почему российское руководство не взялось их тушить, но, по крайней мере, "виновный" в ситуации уже найден.



По данным МЧС, площадь активного горения составляет сейчас около 57 тыс гектаров / Фото из открытых источников

Следует отметить, что в проекте WWA работают сотрудники нескольких метеорологических институтов, в том числе – немецкой Службы погоды (Deutsches Wetterdienst). Они исследуют связь между мировым климатом и европейской погодой. Это поле для исследований – сравнительно новое. Ученые, например, занимаются подсчетами вероятности экстремальных погодных условий, которые возникают из-за потепления, а также выясняют, насколько сильно потепление влияет на то или иное природное явление.

Обе волны жары, которые прокатились по Европе в июне и июле, причинили в нескольких европейских странах много вреда – скажем, стали причиной срыва десятков железнодорожных и авиарейсов, вызвали засуху на полях и крайне повысили угрозу лесных пожаров (правда, европейцы до сих пор пожары или вовремя предупреждали, или же быстро ликвидировали). Во Франции сразу несколько южных регионов ощутили нехватку питьевой воды. Правительство было вынуждено принимать срочные меры, чтобы обеспечить ею пожилых людей, детей, инвалидов и бездомных.

В течение прошлых 15 лет Европа пережила семь мощных тепловых волн. Июльская жара в этом году не только установила новый немецкий температурный рекорд – 42,6 градуса по Цельсию (именно такой температурой "отличился" Дюссельдорф), но и привела к тому, что в Бельгии и Нидерландах были зафиксированы самые высокие температуры с момента начала этих измерений – более чем 40 градусов выше нуля. В Испании же и Италии была зафиксирована вообще какая-то, как пошутил один из испанских телеведущих, "ближневосточная" температура – 45 градусов тепла (здесь рекордсменами стали, соответственно, Балеарские острова и Неаполь).

Как уже отмечалось, авторы исследования считают, что в нормальных условиях подобные температуры являются крайне маловероятными, они проявляются разве что раз в тысячу лет, но теперь, при условии искусственного вмешательства в погодные процессы, они, кажется, становятся вполне привычными и обыденными. В Германии и в Великобритании зато подобные волны без вмешательства потепления являются более вероятными - их можно было бы ждать где-то каждые 100 лет. Сейчас этот "период вероятности" сократился до каждых десяти.

Кроме того, метеорологи считают, что прошлый июль – не единичное явление: во всем мире года с 2015 по 2018 были самыми теплыми, а июль 2019 установил новый рекорд. Среднегодовая температура в обычно довольно холодной и пасмурной Германии составляет на данный момент примерно 19,8 градуса – это на 4,4 градуса больше, чем обычная для этой страны.

Как отмечает исследовательская группа в своем докладе, в 2050 году летние температурные рекорды до 42-45 градусов могут появиться уже не только в Южной, но и в Центральной Европе – той же Германии, Польше, Украине – если люди не одумаются и в конце концов не начнут как-то противодействовать процессу глобального потепления. Об этом, в частности, заявил руководитель группы Роберт Вуто из французского Института Лапласа.

Какое это будет иметь влияние на аграрную промышленность? Какими будут последствия для воды? Все это вызовет напряжение в обществе, которое будет вынуждено бороться с этими последствиями и которое, кажется,к этому совершенно неподготовлено,

– отметил он в интервью информационному агентству Associated Press.

Сейчас "горячая волна" покинула Западную Европу и покатилась дальше, на север, вызывая повышенное оттаивания гренландской и арктического льда. В российской Сибири и на Дальнем Востоке горят леса – три миллиона квадратных километров, больше, чем территория Бельгии – и их никто даже не пытается тушить. Это, в свою очередь, вызывает интенсивные выбросы сажи и пепла в атмосферу, что значительно ускоряют глобальный процесс потепления.

Что известно о лесных пожарах в России?Они горят на территории размером почти 3,5 миллиона гектаров. Российская власть допустила распространение огня на такую территорию, потому что хотела сэкономить. Тушить разрешали только ячейки, приближенные к населенным пунктам. Сейчас ситуация едва ли не критическая. Рост температуры вследствие лесных пожаров в Сибири, может вызвать даже таяние арктических льдов.



Свою помощь в решении масштабной проблемы России уже предложил Дональд Трамп. Но в Москве пока вежливо отказали, говорят, что справляются сами. Смог от пожаров наблюдают в таких российских городах, как Красноярск и Кемерово.





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