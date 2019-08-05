05:35
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Глобальное потепление – масштабная угроза человечеству

      3185 Читати новину українською
      Глобальное потепление – проблема, с которой нужно бороться уже сегодня
      Глобальное потепление – проблема, с которой нужно бороться уже сегодня / КліматІнфо

      Уже третий год подряд метеорологи регистрируют одну за другой "тепловые волны", которые прокатываются по планете, вызывая лесные пожары, засухи и волну смертей у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

      Газеты пишут о "рекордных температурах", специалисты же объясняют, что все это является прямым следствием глобального потепления. Кажется, уже пришло время в него поверить...

      Читайте также: Страшные пожары в Сибири: дым дошел до Канады и США, россияне вызывают дожди

      По мнению европейских экспертов, новая "горячая волна", которая прокатилась этим летом по Западной Европе, также обязана своему возникновению именно глобальному потеплению. Без этого искусственного, вызванного человеческой деятельностью явления прошедший июль, по их мнению, должен быть аж на три градуса по Цельсию прохладнее. К этому выводу международная группа исследователей из так называемого World Weather Attribution Projekt дошла, изучая в разных точках европейского континента три самых жарких дня этого лета подряд.

      Во всех исследованных местностях температура должна быть ниже, если бы климат оставался неизменным – таким был вывод метеорологов. Кроме того, потепление сделало более вероятным, что и следующая волна жары не заставит себя ждать. Без загрязнения воздуха, которое, правду сказать, началось далеко не вчера, а с началом индустриальной революции, тепловые рекорды, подобные тем, которые были зафиксированы в июле этого года, имели бы шанс появляться в Европе лишь примерно раз в тысячу лет.

      Практически доказано – подчеркивает руководитель проекта, метеоролог из Высшей Технической школы Цюриха Марта Фогель, что и прошлогодняя европейская летняя жара просто не могла бы появиться, если бы не глобальное потепление. Кстати, после публикации этого исследования к нему поспешили присоединиться еще и российские метеорологи, но уже в собственных целях: например, руководитель Росгидромета Максим Яковенко обвинил глобальное потепление в нынешних масштабных пожарах в Сибири. Правда, это не объясняет, почему российское руководство не взялось их тушить, но, по крайней мере, "виновный" в ситуации уже найден.

      Пожежі в Сибіру: горять 119 тисяч гектарів лісу
      По данным МЧС, площадь активного горения составляет сейчас около 57 тыс гектаров / Фото из открытых источников

      Следует отметить, что в проекте WWA работают сотрудники нескольких метеорологических институтов, в том числе – немецкой Службы погоды (Deutsches Wetterdienst). Они исследуют связь между мировым климатом и европейской погодой. Это поле для исследований – сравнительно новое. Ученые, например, занимаются подсчетами вероятности экстремальных погодных условий, которые возникают из-за потепления, а также выясняют, насколько сильно потепление влияет на то или иное природное явление.

      Обе волны жары, которые прокатились по Европе в июне и июле, причинили в нескольких европейских странах много вреда – скажем, стали причиной срыва десятков железнодорожных и авиарейсов, вызвали засуху на полях и крайне повысили угрозу лесных пожаров (правда, европейцы до сих пор пожары или вовремя предупреждали, или же быстро ликвидировали). Во Франции сразу несколько южных регионов ощутили нехватку питьевой воды. Правительство было вынуждено принимать срочные меры, чтобы обеспечить ею пожилых людей, детей, инвалидов и бездомных.

      В течение прошлых 15 лет Европа пережила семь мощных тепловых волн. Июльская жара в этом году не только установила новый немецкий температурный рекорд – 42,6 градуса по Цельсию (именно такой температурой "отличился" Дюссельдорф), но и привела к тому, что в Бельгии и Нидерландах были зафиксированы самые высокие температуры с момента начала этих измерений – более чем 40 градусов выше нуля. В Испании же и Италии была зафиксирована вообще какая-то, как пошутил один из испанских телеведущих, "ближневосточная" температура – 45 градусов тепла (здесь рекордсменами стали, соответственно, Балеарские острова и Неаполь).

      Как уже отмечалось, авторы исследования считают, что в нормальных условиях подобные температуры являются крайне маловероятными, они проявляются разве что раз в тысячу лет, но теперь, при условии искусственного вмешательства в погодные процессы, они, кажется, становятся вполне привычными и обыденными. В Германии и в Великобритании зато подобные волны без вмешательства потепления являются более вероятными - их можно было бы ждать где-то каждые 100 лет. Сейчас этот "период вероятности" сократился до каждых десяти.

      Кроме того, метеорологи считают, что прошлый июль – не единичное явление: во всем мире года с 2015 по 2018 были самыми теплыми, а июль 2019 установил новый рекорд. Среднегодовая температура в обычно  довольно холодной и пасмурной Германии составляет на данный момент примерно 19,8 градуса – это на 4,4 градуса больше, чем обычная для этой страны.

      Как отмечает исследовательская группа в своем докладе, в 2050 году летние температурные рекорды до 42-45 градусов могут появиться уже не только в Южной, но и в Центральной Европе – той же Германии, Польше, Украине – если люди не одумаются и в конце концов не начнут как-то противодействовать процессу глобального потепления. Об этом, в частности, заявил руководитель группы Роберт Вуто из французского Института Лапласа.

      Какое это будет иметь влияние на аграрную промышленность? Какими будут последствия для воды? Все это вызовет напряжение в обществе, которое будет вынуждено бороться с этими последствиями и которое, кажется,к этому совершенно неподготовлено,
      – отметил он в интервью информационному агентству Associated Press.

      Сейчас "горячая волна" покинула Западную Европу и покатилась дальше, на север, вызывая повышенное оттаивания гренландской и арктического льда. В российской Сибири и на Дальнем Востоке горят леса – три миллиона квадратных километров, больше, чем территория Бельгии – и их никто даже не пытается тушить. Это, в свою очередь, вызывает интенсивные выбросы сажи и пепла в атмосферу, что значительно ускоряют глобальный процесс потепления.

      Что известно о лесных пожарах в России?Они горят на территории размером почти 3,5 миллиона гектаров. Российская власть допустила распространение огня на такую территорию, потому что хотела сэкономить. Тушить разрешали только ячейки, приближенные к населенным пунктам. Сейчас ситуация едва ли не критическая. Рост температуры вследствие лесных пожаров в Сибири, может вызвать даже таяние арктических льдов.

      Свою помощь в решении масштабной проблемы России уже предложил Дональд Трамп. Но в Москве пока вежливо отказали, говорят, что справляются сами. Смог от пожаров наблюдают в таких российских городах, как Красноярск и Кемерово.



      Непоправимый экологический вред: Масштабные пожары в Сибири: сколько лет надо на восстановление лесов

       

      blog_ava
      Впервые с 2015-го: Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
      8 августа
      334
      Автор: Борис Немировский
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода Экология Статьи Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      529
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 447
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 884
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук