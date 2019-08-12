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      Австралію засипало снігом, а кенгуру стрибають кучугурами: цікаві фото, відео

      2147 Читать новость на русском
      Кенгуру на засніженій дорозі в Австралії
      Кенгуру на засніженій дорозі в Австралії / Фото з Тwitter

      У частині південних районів Австралії випав найбільший за останні 20 років сніг. Через негоду вже загинула жінка, є кілька постраждалих. Але найбільше через снігопади страждають тварини, які не звикли до такої погоди.

      В Австралії зараз зима, яка розпочалась на континенті у червні, і триватиме до кінця серпня. Тому сніжна погода – нормальне явище.

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      Проте, цьогоріч снігопади в Австралії дуже сильні. Через це, у штаті Вікторія облипле снігом дерево впало на автомобіль, внаслідок чого загинула жінка, пише Weather. Ще декілька людей отримали поранення. 

      Рятувальники постійно евакуйовують зі снігових кучугур затряглих в авто людей. Місцева влада закликає без потреби не виходити з дому, аби не травмуватися на слизьких дорогах. Також водіїв закликають утриматися від далеких поїздок.

      Австралію засипал снігом / фото з Twitter

      Сніг в Австралії почав падати ще 9 серпня, а до сьогодні покрив становить місцями до 40-60 сантиметрів. Температура вночі опускається до мінус 1-2 градусів морозу, а вдень піднімається до +10 градусів тепла, через що починається відлига. 

      Користувачі соцмереж публікують цікаві відео засніженої Австралії. На деяких з них видно, як шоковані кенгуру стрибають засніженими полями.

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Australia #jindabyne

      Допис, поширений Francisco Mardones Novoa (@pancho_mn)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️PLEASE drive safely! ️ There have been the most amazing photos and footage coming out of some Central West regions over the weekend, with snowfalls, some saying the heaviest they've seen in over a decade. This amazing drone footage was taken by @lach_drone_photography in Blayney in the Central West over the weekend. Whilst beautiful, it's important to remember that these conditions can also wreak havoc on the roads. Please remember to map out your trip beforehand. Check out handy websites and FB pages such as Live Traffic NSW NSW Incident Alerts to see what road closures there might be or accidents to steer away from. Buckle up and drive carefully and more slowly if you have to. Black ice is quite literally a road killer and we would all rather you get to your destination alive and well so you can return to see us (and the snow!) again and again! #rdacentralwest #drivecarefully #august2019 #snowfall • Repost @lach_drone_photography with thanks! ・・・ Snow at 940 meters. #blayneynsw #blayneyshire #nswtourism #tourismnsw #dronephotography #djispark #dronestagram #australiasnow #centraltablelands #centraltablelandsnsw

      Допис, поширений RDA Central West (@rdacentralwest)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Good pal Olaf ️

      Допис, поширений користувачем @ bridiehyland

       

      blog_ava
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      Теги: Австралія Жертви Погода Світ тварин
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