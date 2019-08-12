Австралію засипало снігом, а кенгуру стрибають кучугурами: цікаві фото, відео
У частині південних районів Австралії випав найбільший за останні 20 років сніг. Через негоду вже загинула жінка, є кілька постраждалих. Але найбільше через снігопади страждають тварини, які не звикли до такої погоди.
В Австралії зараз зима, яка розпочалась на континенті у червні, і триватиме до кінця серпня. Тому сніжна погода – нормальне явище.
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Проте, цьогоріч снігопади в Австралії дуже сильні. Через це, у штаті Вікторія облипле снігом дерево впало на автомобіль, внаслідок чого загинула жінка, пише Weather. Ще декілька людей отримали поранення.
Рятувальники постійно евакуйовують зі снігових кучугур затряглих в авто людей. Місцева влада закликає без потреби не виходити з дому, аби не травмуватися на слизьких дорогах. Також водіїв закликають утриматися від далеких поїздок.
Австралію засипал снігом / фото з Twitter
Сніг в Австралії почав падати ще 9 серпня, а до сьогодні покрив становить місцями до 40-60 сантиметрів. Температура вночі опускається до мінус 1-2 градусів морозу, а вдень піднімається до +10 градусів тепла, через що починається відлига.
Користувачі соцмереж публікують цікаві відео засніженої Австралії. На деяких з них видно, як шоковані кенгуру стрибають засніженими полями.