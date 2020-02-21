Прогноз погоды на 22 февраля: в Украине будет тепло и преимущественно без осадков
Погода в Украине в субботу, 22 февраля, будет еще теплой и без осадков, хотя и облачной. Только на Востоке Украины ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.
Теплее всего будет на Юге и Западе страны – +5...+9 градусов. В то же время в восточных областях ожидается прохладная погода – +1...+4 градуса.
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В Киеве суббота будет преимущественно сухой, температура воздуха прогнозируется +5...+7 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 22 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +5... +7
Житомир – +5... +7
Винница – +6...+8
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4... +6
Сумы – +4... + 6
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +4...+6
Киев – +5...+7