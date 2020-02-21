Прогноз погоды на 22 февраля: в Украине будет тепло и преимущественно без осадков

Погода в Украине в субботу, 22 февраля, будет еще теплой и без осадков, хотя и облачной. Только на Востоке Украины ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

Теплее всего будет на Юге и Западе страны – +5...+9 градусов. В то же время в восточных областях ожидается прохладная погода – +1...+4 градуса. Советуем ознакомиться! Когда в Украину придет потепление: прогноз В Киеве суббота будет преимущественно сухой, температура воздуха прогнозируется +5...+7 градусов. Прогноз погоды на четверг, 22 февраля, в городах Украины: Ужгород – +5...+7 Львов – +6...+8 Ивано-Франковск – +5...+7 Тернополь – +5...+7 Черновцы – +5...+7 Хмельницкий – +5...+7 Луцк – +5...+7 Ровно – +5... +7 Житомир – +5... +7 Винница – +6...+8 Одесса – +6...+8 Николаев – +5...+7 Херсон – +4...+6 Симферополь – +4...+6 Кропивницкий – +5...+7 Черкассы – +5...+7 Чернигов – +4... +6 Сумы – +4... + 6 Полтава – +4...+6 Днепр – +5...+7 Запорожье – +3...+5 Донецк – +2...+4 Луганск – +2...+4 Харьков – +4...+6 Киев – +5...+7