15:54
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Прогноз погоды на 22 февраля: в Украине будет тепло и преимущественно без осадков

      - Читати новину українською
      Прогноз погоды на 22 февраля / Shutterstock

      Погода в Украине в субботу, 22 февраля, будет еще теплой и без осадков, хотя и облачной. Только на Востоке Украины ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

      Теплее всего будет на Юге и Западе страны – +5...+9 градусов. В то же время в восточных областях ожидается прохладная погода – +1...+4 градуса.

      Советуем ознакомиться! Когда в Украину придет потепление: прогноз

      В Киеве суббота будет преимущественно сухой, температура воздуха прогнозируется +5...+7 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 22 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5... +7

      Житомир – +5... +7

      Винница – +6...+8

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +4... +6

      Сумы –  +4... + 6

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +4...+6

      Киев – +5...+7

      Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:20 Даже Википедию переписали: почему протесты в Новых Санжарах были заранее спланированы
      Олександр Коваленко
      сегодня , 14:30 Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 14:00 Магический звонок Зеленского и все вспомнили об украинке в Ухане
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук