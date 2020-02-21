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      Прогноз погоди на 22 лютого: в Україні буде тепло і переважно без опадів

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 22 лютого / Shutterstock

      Погода в Україні у суботу, 22 лютого, буде ще теплою і без опадів, хоч і хмарною. Лише на Сході України очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

      Найтепліше буде на Півдні і Заході країни – +5...+9 градусів. Водночас, у східних областях очікується прохолодніша погода – +1...+4 градуси.

      Радимо ознайомитися! Коли в Україну прийде потепління: прогноз

      У Києві субота буде переважно сухою, температура повітря прогнозується +5...+7 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 22 лютого, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5… +7

      Житомир – +5… +7

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +4… +6

      Суми – +4…+6

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +4…+6

      Київ – +5…+7


      Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / Укргідрометцентр

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
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