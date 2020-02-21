Прогноз погоди на 22 лютого: в Україні буде тепло і переважно без опадів

Погода в Україні у суботу, 22 лютого, буде ще теплою і без опадів, хоч і хмарною. Лише на Сході України очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

Найтепліше буде на Півдні і Заході країни – +5...+9 градусів. Водночас, у східних областях очікується прохолодніша погода – +1...+4 градуси. Радимо ознайомитися! Коли в Україну прийде потепління: прогноз У Києві субота буде переважно сухою, температура повітря прогнозується +5...+7 градусів. Прогноз погоди на четвер, 22 лютого, у містах України: Ужгород – +5…+7 Львів – +6…+8 Івано-Франківськ – +5…+7 Тернопіль – +5…+7 Чернівці – +5…+7 Хмельницький – +5…+7 Луцьк – +5…+7 Рівне – +5… +7 Житомир – +5… +7 Вінниця – +6…+8 Одеса – +6…+8 Миколаїв – +5…+7 Херсон – +4…+6 Сімферополь – +4…+6 Кропивницький – +5…+7 Черкаси – +5…+7 Чернігів – +4… +6 Суми – +4…+6 Полтава – +4…+6 Дніпро – +5…+7 Запоріжжя – +3…+5 Донецьк – +2…+4 Луганськ – +2…+4 Харків – +4…+6 Київ – +5…+7

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / Укргідрометцентр