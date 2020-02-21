Прогноз погоди на 22 лютого: в Україні буде тепло і переважно без опадів
Погода в Україні у суботу, 22 лютого, буде ще теплою і без опадів, хоч і хмарною. Лише на Сході України очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу.
Найтепліше буде на Півдні і Заході країни – +5...+9 градусів. Водночас, у східних областях очікується прохолодніша погода – +1...+4 градуси.
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У Києві субота буде переважно сухою, температура повітря прогнозується +5...+7 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 22 лютого, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5… +7
Житомир – +5… +7
Вінниця – +6…+8
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +4… +6
Суми – +4…+6
Полтава – +4…+6
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +4…+6
Київ – +5…+7
Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / Укргідрометцентр