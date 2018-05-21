Прогноз погоды в Украине на 22 мая: солнечно, но с дождевыми облаками на Западе
Погода в Украине во вторник, 22 мая, будет солнечной и теплой, днем в большинстве областей ожидается температура воздуха максимально +24 ... + 28 градусов.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Читайте также: Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена
"В Украине только западная часть окажется в дождевых облаках ... Но преимущественно завтра – солнце", – отмечает синоптик.
По ее словам, прохладный воздух еще будет на Западе и Севере, ночью минимально +7 ... + 12, максимально +20 ... + 24 градуса.
Отмечается, что в Киеве, 22 мая, без осадков. Днем около +22 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 22 мая, в городах Украины:
Ужгород – + 22 ... + 24
Львов – + 20 ... + 22
Ивано-Франковск – + 21 ... + 23
Тернополь – + 20 ... + 22
Черновцы – + 20 ... + 22
Хмельницкий – + 20 ... + 22
Луцк – + 20 ... + 22
Ровно – + 20 ... + 22
Житомир – + 21 ... + 23
Винница – + 21 ... + 23
Одесса – + 23 ... + 25
Николаев – + 24 ... + 26
Херсон – + 26 ... + 28
Симферополь – + 25 ... + 27
Кропивницкий – + 22 ... + 24
Черкассы – + 21 ... + 23
Чернигов – + 20 ... + 22
Сумы – + 20 ... + 22
Полтава – + 22 ... + 24
Днепр – + 24 ... + 26
Запорожье – + 25 ... + 27
Донецк – + 25 ... + 27
Луганск – + 25 ... + 27
Харьков – + 25 ... + 27
Киев – + 21 ... + 23
Прогноз погоды в Украине на вторник, 22 Мая / Укргидрометцентр