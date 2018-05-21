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Прогноз погоды в Украине на 22 мая: солнечно, но с дождевыми облаками на Западе

52 Читати новину українською
Погода в Украине, 22 мая
Погода в Украине, 22 мая

Погода в Украине во вторник, 22 мая, будет солнечной и теплой, днем в большинстве областей ожидается температура воздуха максимально +24 ... + 28 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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"В Украине только западная часть окажется в дождевых облаках ... Но преимущественно завтра – солнце", – отмечает синоптик.

По ее словам, прохладный воздух еще будет на Западе и Севере, ночью минимально +7 ... + 12, максимально +20 ... + 24 градуса.

Отмечается, что в Киеве, 22 мая, без осадков. Днем около +22 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 22 мая, в городах Украины:

Ужгород – + 22 ... + 24

Львов – + 20 ... + 22

Ивано-Франковск – + 21 ... + 23

Тернополь – + 20 ... + 22

Черновцы – + 20 ... + 22

Хмельницкий – + 20 ... + 22

Луцк – + 20 ... + 22

Ровно – + 20 ... + 22

Житомир – + 21 ... + 23

Винница – + 21 ... + 23

Одесса – + 23 ... + 25

Николаев – + 24 ... + 26

Херсон – + 26 ... + 28

Симферополь – + 25 ... + 27

Кропивницкий – + 22 ... + 24

Черкассы – + 21 ... + 23

Чернигов – + 20 ... + 22

Сумы – + 20 ... + 22

Полтава – + 22 ... + 24

Днепр – + 24 ... + 26

Запорожье – + 25 ... + 27

Донецк – + 25 ... + 27

Луганск – + 25 ... + 27

Харьков – + 25 ... + 27

Киев – + 21 ... + 23

Прогноз погоды в Украине на вторник, 22 Мая / Укргидрометцентр

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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