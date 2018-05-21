Прогноз погоди в Україні на 22 травня: сонячно, але з дощовими хмарами на Заході
Погода в Україні у вівторок, 22 травня, буде сонячною та теплою, Вдень у більшості областей очікується температура повітря максимально +24...+28 градусів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
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"В Україні лише західна частина опиниться у дощових хмарах...Проте переважно завтра – сонце", – зазначає синоптик.
За її словами, прохолодне повітря ще буде на Заході та Півночі, вночі мінімально +7...+12, максимально +20...+24 градуси.
Зазначається, що у Києві, 22 травня, буде без опадів. Вдень близько +22 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 22 травня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +20…+22
Суми – +20…+22
Полтава – +22…+24
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +21…+23
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 травня / Укргідрометцентр