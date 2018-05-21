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Прогноз погоди в Україні на 22 травня: сонячно, але з дощовими хмарами на Заході

23 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 травня
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 травня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у вівторок, 22 травня, буде сонячною та теплою, Вдень у більшості областей очікується температура повітря максимально +24...+28 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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"В Україні лише західна частина опиниться у дощових хмарах...Проте переважно завтра – сонце", – зазначає синоптик.

За її словами, прохолодне повітря ще буде на Заході та Півночі, вночі мінімально +7...+12, максимально +20...+24 градуси.

Зазначається, що у Києві, 22 травня, буде без опадів. Вдень близько +22 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 22 травня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +22…+24

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +21…+23


Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 травня / Укргідрометцентр

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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