Прогноз погоды на 22 ноября: будет холодно, а снег следует ожидать только в горах
Погода в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодной в большинстве областей, но без осадков. Только в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье будет падать снег. Температура воздуха в среднем составит -3 – +2 градуса.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"22 ноября осадков существенных не ожидается, лишь влияние южного циклона с также сложным именем Dschuna забросит немного снега на Карпаты, Закарпатье и Прикарпатье. Воздух будет холодным", – отметила експерт.
Она предупредила, что ночью температура может упасть даже до -10 градусов.
В Киеве осадков не ожидается, погода будет солнечной, но холодной. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до -1 градуса, ночью – от -4 до -6 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 22 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +5…+7
Львов – +1…+3
Ивано-Франковск – -1…+1
Тернополь – 0…+2
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – -1…+1
Луцк – 0…+2
Ровно – 0…+2
Житомир – 0…+2
Винница – -1…+1
Одесса – 0…+2
Николаев – 0…+2
Херсон – 0…+2
Симферополь – +1…+3
Кропивницкий – 0…-2
Черкассы – 0…-2
Чернигов – -1…+1
Сумы – 0…-2
Полтава – -1… +1
Днепр – -1…+1
Запорожье – -1…+1
Донецк – 0…-2
Луганск – 0…-2
Харьков – -1…+1
Киев – -1…-3
Наталья Диденко предупреждает, что местами на дороге будет гололедица. Одевайтесь теплее, и будьте осторожны на дороге.
Прогноз погоды на 22 ноября / Источник: Укргидрометцентр