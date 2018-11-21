Погода в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодной в большинстве областей, но без осадков. Только в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье будет падать снег. Температура воздуха в среднем составит -3 – +2 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"22 ноября осадков существенных не ожидается, лишь влияние южного циклона с также сложным именем Dschuna забросит немного снега на Карпаты, Закарпатье и Прикарпатье. Воздух будет холодным", – отметила експерт.

Она предупредила, что ночью температура может упасть даже до -10 градусов.

В Киеве осадков не ожидается, погода будет солнечной, но холодной. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от -3 до -1 градуса, ночью – от -4 до -6 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 22 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +5…+7

Львов – +1…+3

Ивано-Франковск – -1…+1

Тернополь – 0…+2

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – -1…+1

Луцк – 0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – 0…+2

Винница – -1…+1

Одесса – 0…+2

Николаев – 0…+2

Херсон – 0…+2

Симферополь – +1…+3

Кропивницкий – 0…-2

Черкассы – 0…-2

Чернигов – -1…+1

Сумы – 0…-2

Полтава – -1… +1

Днепр – -1…+1

Запорожье – -1…+1

Донецк – 0…-2

Луганск – 0…-2

Харьков – -1…+1

Киев – -1…-3

Наталья Диденко предупреждает, что местами на дороге будет гололедица. Одевайтесь теплее, и будьте осторожны на дороге.



Прогноз погоды на 22 ноября / Источник: Укргидрометцентр