17:02
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Прогноз погоды на 22 ноября: будет холодно, а снег следует ожидать только в горах

      30 Читати новину українською
      Погода на 22 ноября в Украине
      Погода на 22 ноября в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в четверг, 22 ноября, в Украине будет холодной в большинстве областей, но без осадков. Только в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье будет падать снег. Температура воздуха в среднем составит -3 – +2 градуса.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: На севере Одесской области насыпало 30 сантиметров снега

      "22 ноября осадков существенных не ожидается, лишь влияние южного циклона с также сложным именем Dschuna забросит немного снега на Карпаты, Закарпатье и Прикарпатье. Воздух будет холодным", – отметила експерт.

      Она предупредила, что ночью температура может упасть даже до -10 градусов.

      В Киеве осадков не ожидается, погода будет солнечной, но холодной. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от -3 до -1 градуса, ночью – от -4 до -6 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 22 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +5…+7

      Львов – +1…+3

      Ивано-Франковск – -1…+1

      Тернополь – 0…+2

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – -1…+1

      Луцк – 0…+2

      Ровно – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Винница – -1…+1

      Одесса – 0…+2

      Николаев – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Симферополь – +1…+3

      Кропивницкий – 0…-2

      Черкассы – 0…-2

      Чернигов – -1…+1

      Сумы – 0…-2

      Полтава – -1… +1

      Днепр – -1…+1

      Запорожье – -1…+1

      Донецк – 0…-2

      Луганск – 0…-2

      Харьков – -1…+1

      Киев – -1…-3

      Наталья Диденко предупреждает, что местами на дороге будет гололедица. Одевайтесь теплее, и будьте осторожны на дороге.

      погода 22 листопада
      Прогноз погоды на 22 ноября / Источник: Укргидрометцентр

       
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      сегодня , 17:02 США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      Злой Одессит 4
      День гідності: П’ятий рік революції шансів
      сегодня , 16:30 День гідності: П’ятий рік революції шансів
      Євгенія Мазур 35
      Переименование областей: кому и как менять документы
      сегодня , 16:01 Переименование областей: кому и как менять документы
      Яніна Ткачук 1160
      П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      сегодня , 15:40 П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      Артем Овдієнко 968
      "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      сегодня , 12:30 "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      Євгенія Мазур 4475
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Боевики и в канун Пасхи не прекращают провокации, — пресс-центр АТО
       12 апреля 2015 , 09:21
      Тогда часть меня уже умерла, – Кличко объяснил, почему завершил карьеру
       13 августа 2017 , 21:58
      Мексиканцам разрешили заниматься любовью в машинах, потому что аll you need is love
       22 августа , 12:10
      Дешевые авто из Голландии уже везут в Украину
       16 ноября , 11:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук