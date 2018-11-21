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      Прогноз погоди на 22 листопада: буде холодно, а сніг слід очікувати лише у горах

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      Погода на 22 листопада в Україні
      Погода на 22 листопада в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодною у більшості областей, але без опадів. Лише у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті падатиме сніг. Температура повітря у середньому становитиме -3 – +2 градуси.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: На півночі Одещини насипало 30 сантиметрів снігу

      "22 листопада опадів суттєвих не очікується, лише вплив південного циклону з також складним ім"ям Dschuna закине трохи снігу на Карпати, Закарпаття та Прикарпаття. Повітря буде холодним", – зазначила експертка.

      Вона попередила, що вночі температура може впасти навіть до -10 градусів.

      У Києві опадів не очікується, погода буде сонячною, але холодною. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до -1 градусів, вночі – від -4 до -6 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 22 листопада, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – -1…+1

      Суми – 0…-2

      Полтава – -1… +1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – 0…-2

      Харків – -1…+1

      Київ – -1…-3

      Наталка Діденко попереджає, що місцями на дорозі буде ожеледиця. Одягайтеся тепліше, та будьте обережними на дорозі.

      погода 22 листопада
      Прогноз погоди на 22 листопада/ Джерело: Укргідрометцентр

       

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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