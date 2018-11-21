Погода у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодною у більшості областей, але без опадів. Лише у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті падатиме сніг. Температура повітря у середньому становитиме -3 – +2 градуси.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"22 листопада опадів суттєвих не очікується, лише вплив південного циклону з також складним ім"ям Dschuna закине трохи снігу на Карпати, Закарпаття та Прикарпаття. Повітря буде холодним", – зазначила експертка.

Вона попередила, що вночі температура може впасти навіть до -10 градусів.

У Києві опадів не очікується, погода буде сонячною, але холодною. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до -1 градусів, вночі – від -4 до -6 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 22 листопада, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – 0…-2

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – -1… +1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – -1…+1

Київ – -1…-3

Наталка Діденко попереджає, що місцями на дорозі буде ожеледиця. Одягайтеся тепліше, та будьте обережними на дорозі.



Прогноз погоди на 22 листопада/ Джерело: Укргідрометцентр