Прогноз погоди на 22 листопада: буде холодно, а сніг слід очікувати лише у горах
Погода у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодною у більшості областей, але без опадів. Лише у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті падатиме сніг. Температура повітря у середньому становитиме -3 – +2 градуси.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"22 листопада опадів суттєвих не очікується, лише вплив південного циклону з також складним ім"ям Dschuna закине трохи снігу на Карпати, Закарпаття та Прикарпаття. Повітря буде холодним", – зазначила експертка.
Вона попередила, що вночі температура може впасти навіть до -10 градусів.
У Києві опадів не очікується, погода буде сонячною, але холодною. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до -1 градусів, вночі – від -4 до -6 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 22 листопада, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – -1…+1
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – -1… +1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – -1…+1
Київ – -1…-3
Наталка Діденко попереджає, що місцями на дорозі буде ожеледиця. Одягайтеся тепліше, та будьте обережними на дорозі.
Прогноз погоди на 22 листопада/ Джерело: Укргідрометцентр