Прогноз погоды на 22 октября: осенняя прохлада и дожди накроют Украину
Погода в Украине в понедельник, 22 октября, будет прохладной, в восточных регионах – дождливо. Холоднее всего будет в западных областях, а вот на побережье Черного и Азовского морей бабье лето немного задержится.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Понедельник в Украине еще будет относительно спокойным, в большинстве областей – сухим, только на Луганщине и Донетчине пройдут дожди,
– отмечает специалист.
По словам Диденко, температура воздуха 22 октября по всей Украине составит +9...+14 градусов, в южных регионах столбики термоментров поднимутся до +18 градусов. А вот холоднее всего будет на Полесье и Прикарпатье – максимум до +11 градусов.
В Киеве в понедельник, 22 октября, будет без осадков, днем около +11...+13 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 22 октября, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +9...+11
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +15...+17
Николаев – +15...+17
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – + 10... + 12
Полтава – +11...+13
Днепр – +13...+15
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +13...+15
Киев – +11...+13
Погода в Украине на понедельник, 22 октября, от Укргидрометцентра