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      Прогноз погоды на 22 октября: осенняя прохлада и дожди накроют Украину

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      Погода в Украине на 22 октября
      Погода в Украине на 22 октября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 22 октября, будет прохладной, в восточных регионах – дождливо. Холоднее всего будет в западных областях, а вот на побережье Черного и Азовского морей бабье лето немного задержится.

      Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Понедельник в Украине еще будет относительно спокойным, в большинстве областей – сухим, только на Луганщине и Донетчине пройдут дожди,
      – отмечает специалист.

      По словам Диденко, температура воздуха 22 октября по всей Украине составит +9...+14 градусов, в южных регионах столбики термоментров поднимутся до +18 градусов. А вот холоднее всего будет на Полесье и Прикарпатье – максимум до +11 градусов

      В Киеве в понедельник, 22 октября, будет без осадков, днем около +11...+13 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 22 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +10...+12

      Винница – +10...+12

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +15...+17

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +10...+12

      Сумы – + 10... + 12

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +13...+15

      Запорожье – +15...+17

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +13...+15

      Киев – +11...+13

      погода жовтень осінь 2018 погода в Україні
      Погода в Украине на понедельник, 22 октября, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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