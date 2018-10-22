Погода в Украине в понедельник, 22 октября, будет прохладной, в восточных регионах – дождливо. Холоднее всего будет в западных областях, а вот на побережье Черного и Азовского морей бабье лето немного задержится.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Понедельник в Украине еще будет относительно спокойным, в большинстве областей – сухим, только на Луганщине и Донетчине пройдут дожди,

– отмечает специалист.

По словам Диденко, температура воздуха 22 октября по всей Украине составит +9...+14 градусов, в южных регионах столбики термоментров поднимутся до +18 градусов. А вот холоднее всего будет на Полесье и Прикарпатье – максимум до +11 градусов.

В Киеве в понедельник, 22 октября, будет без осадков, днем около +11...+13 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 22 октября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +15...+17

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – + 10... + 12

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +13...+15

Киев – +11...+13



Погода в Украине на понедельник, 22 октября, от Укргидрометцентра