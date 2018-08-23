Прогноз погоды на 23 августа: в День флага почти по всей Украине будет солнечно
Погода в Украине в День государственного флага будет приятно радовать безоблачностью, солнцем и комфортной температурой воздуха почти во всех регионах.
Как информирует в своем Facebook, синоптик Наталья Диденко такую погоду в Украине 23 августа обусловит антициклон, который нависнет практически над всей территорией страны.
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Дожди обещают только на крайнем западе и на Буковине.
Температура воздуха будет способствовать прогулкам на свежем воздухе.
В Киеве прогнозируют комфортные +24...+26.
Прогноз погоды на четверг, 23 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир +24...+26
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +24...26
Луганск – +24...26
Харьков – +24...26
Киев – +24...26
Прогноз погоды в городах Украины на 23 августа