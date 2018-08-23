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Прогноз погоды на 23 августа: в День флага почти по всей Украине будет солнечно

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Прогноз погоды в Украине на 23 августа
Прогноз погоды в Украине на 23 августа / 24 канал

Погода в Украине в День государственного флага будет приятно радовать безоблачностью, солнцем и комфортной температурой воздуха почти во всех регионах.

Как информирует в своем Facebook, синоптик Наталья Диденко такую погоду в Украине 23 августа обусловит антициклон, который нависнет практически над всей территорией страны.

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Дожди обещают только на крайнем западе и на Буковине.

Температура воздуха будет способствовать прогулкам на свежем воздухе.

В Киеве прогнозируют комфортные +24...+26.

Прогноз погоды на четверг, 23 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир +24...+26

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +24...26

Луганск – +24...26

Харьков – +24...26

Киев – +24...26

Прогноз погоди в Україні на 23 серпня
Прогноз погоды в городах Украины на 23 августа

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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