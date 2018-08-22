Прогноз погоди на 23 серпня: на День прапора майже по всій Україні буде сонячно
Погода в Україні у День державного прапора приємно тішитиме малохмарною сонячною погодою і комфортною температурою повітря майже у всіх регіонах.
Як інформує у своєму Facebook, синоптик Наталка Діденко таку погоду в Україні 23 серпня зумовить антициклон, який нависне практично над усією територією країни.
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Дощі обіцяють лише на крайньому заході та на Буковині.
Температура повітря сприятиме прогулянкам на свідому повітрі.
У Києві прогнозують комфортну температуру +24+26.
Прогноз погоди на четвер, 23 серпня, у містах України:
Ужгород – +29...+31
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +26...+28
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +24...26
Луганськ – +24...26
Харків – +24...26
Київ – +24...26
Прогноз погоди в Україні на 23 серпня