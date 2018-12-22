Прогноз погоды на 23 декабря: снег с дождем накроет Украину

Погода в Украине в воскресенье, 23 декабря, будет дождливой и прохладной. Во многих регионах дождь перейдет в мокрый снег.

Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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Теплее всего в воскресенье, 23 декабря, будет в Крыму и на побережьях Черного и Азовского морей. Так, на полуострове температура будет колебаться от +6 до +8 градусов, а на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и Запорожье в пределах +3...+7 градусов.

Холоднее всего будет в северных регионах и на востоке. На Полтавщине дневная температура вообще опустится до -1 градуса.

По всей Украине синоптики обещают осадки. Если почти во всех регионах пройдет мокрый снег с дождем, то южные области из-за высоких температурных отметок омоют только дожди.

Ветер будет западным, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве воздух прогреется до 0...+2 градусов, будет идти мокрый снег с дождем.

Прогноз погоды на воскресенье, 23 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Сумы – 0... + 2

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0...+2

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – 0...+2



Погода на воскресенье, 23 декабря, от Укргидрометцентра