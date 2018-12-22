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      Прогноз погоды на 23 декабря: снег с дождем накроет Украину

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      Прогноз погоды на 23 декабря 2018 Украина - погода от синоптика
      Прогноз погоды на 23 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 23 декабря, будет дождливой и прохладной. Во многих регионах дождь перейдет в мокрый снег.

      Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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      Теплее всего в воскресенье, 23 декабря, будет в Крыму и на побережьях Черного и Азовского морей. Так, на полуострове температура будет колебаться от +6 до +8 градусов, а на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и Запорожье в пределах +3...+7 градусов.

      Холоднее всего будет в северных регионах и на востоке. На Полтавщине дневная температура вообще опустится до -1 градуса.

      По всей Украине синоптики обещают осадки. Если почти во всех регионах пройдет мокрый снег с дождем, то южные области из-за высоких температурных отметок омоют только дожди.

      Ветер будет западным, 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве воздух прогреется до 0...+2 градусов, будет идти мокрый снег с дождем.

      Прогноз погоды на воскресенье, 23 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +1...+3

      Черновцы – +1...+3

      Хмельницкий – +1...+3

      Луцк – +1...+3

      Ровно – +1...+3

      Житомир – 0...+2

      Винница – +1...+3

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – +1...+3

      Чернигов – +1...+3

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – -1...+1

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – 0...+2

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – 0...+2


      Погода на воскресенье, 23 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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