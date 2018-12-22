Прогноз погоды на 23 декабря: снег с дождем накроет Украину
Погода в Украине в воскресенье, 23 декабря, будет дождливой и прохладной. Во многих регионах дождь перейдет в мокрый снег.
Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
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Теплее всего в воскресенье, 23 декабря, будет в Крыму и на побережьях Черного и Азовского морей. Так, на полуострове температура будет колебаться от +6 до +8 градусов, а на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и Запорожье в пределах +3...+7 градусов.
Холоднее всего будет в северных регионах и на востоке. На Полтавщине дневная температура вообще опустится до -1 градуса.
По всей Украине синоптики обещают осадки. Если почти во всех регионах пройдет мокрый снег с дождем, то южные области из-за высоких температурных отметок омоют только дожди.
Ветер будет западным, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве воздух прогреется до 0...+2 градусов, будет идти мокрый снег с дождем.
Прогноз погоды на воскресенье, 23 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +4...+6
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Сумы – 0... + 2
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – +3...+5
Донецк – 0...+2
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – 0...+2
Погода на воскресенье, 23 декабря, от Укргидрометцентра