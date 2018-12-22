Прогноз погоди на 23 грудня: сніг із дощем накриє Україну

Погода в Україні у неділю, 23 грудня, буде дощовою та прохолодною. У багатьох регіонах дощ переходитие у мокрий сніг.

Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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Найтепліше у неділю, 23 грудня, буде у Криму та на узбережжях Чорного і Азовського морів. Так, на півострові температура коливатиметься від +6 до +8 градусів, а на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі в межах +3...+7 градусів.

Найхолодніше буде у північних регіонах та на сході. На Полтавщині денна температура взагалі опуститься до -1 градуса.

По всій Україні синоптики обіцяють опади. Якщо майже у всіх регіонах пройде мокрий сніг із дощем, то південні області через високі температурні позначки омиють лишень дощі.

Вітер буде західним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві повітря прогріється до 0...+2 градусів, падатиме мокрий сніг із дощем.

Прогноз погоди на неділю, 23 грудня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – 0…+2

Вінниця – +1…+3

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – +1…+3

Чернігів – +1…+3

Суми – 0…+2

Полтава – -1…+1

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – 0…+2

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – 0…+2



Погода на неділю, 23 грудня, від Укргідрометцентру