Прогноз погоди на 23 грудня: сніг із дощем накриє Україну
Погода в Україні у неділю, 23 грудня, буде дощовою та прохолодною. У багатьох регіонах дощ переходитие у мокрий сніг.
Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.
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Найтепліше у неділю, 23 грудня, буде у Криму та на узбережжях Чорного і Азовського морів. Так, на півострові температура коливатиметься від +6 до +8 градусів, а на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі в межах +3...+7 градусів.
Найхолодніше буде у північних регіонах та на сході. На Полтавщині денна температура взагалі опуститься до -1 градуса.
По всій Україні синоптики обіцяють опади. Якщо майже у всіх регіонах пройде мокрий сніг із дощем, то південні області через високі температурні позначки омиють лишень дощі.
Вітер буде західним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві повітря прогріється до 0...+2 градусів, падатиме мокрий сніг із дощем.
Прогноз погоди на неділю, 23 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – 0…+2
Вінниця – +1…+3
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +1…+3
Суми – 0…+2
Полтава – -1…+1
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – 0…+2
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – 0…+2
Погода на неділю, 23 грудня, від Укргідрометцентру