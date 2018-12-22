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      Прогноз погоди на 23 грудня: сніг із дощем накриє Україну

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      Прогноз погоди на 23 грудня 2018 Україна - погода від синоптика
      Прогноз погоди на 23 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 23 грудня, буде дощовою та прохолодною. У багатьох регіонах дощ переходитие у мокрий сніг.

      Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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      Найтепліше у неділю, 23 грудня, буде у Криму та на узбережжях Чорного і Азовського морів. Так, на півострові температура коливатиметься від +6 до +8 градусів, а на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі в межах +3...+7 градусів.

      Найхолодніше буде у північних регіонах та на сході. На Полтавщині денна температура взагалі опуститься до -1 градуса.

      По всій Україні синоптики обіцяють опади. Якщо майже у всіх регіонах пройде мокрий сніг із дощем, то південні області через високі температурні позначки омиють лишень дощі.

      Вітер буде західним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві повітря прогріється до 0...+2 градусів, падатиме мокрий сніг із дощем.

      Прогноз погоди на неділю, 23 грудня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +1…+3

      Суми – 0…+2

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – 0…+2


      Погода на неділю, 23 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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