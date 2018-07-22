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Прогноз погоды на 23 июля: дожди продолжатся, только на юге – сухо

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Прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 июля
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 июля

Погода в понедельник, 23 июля, в Украине: сухая погода ожидается только на юге, на всей остальной территории страны – дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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При этом в восточных областях станет жарче еще на пару градусов, до +31, на остальной территории страны без изменений. Средняя температура воздуха по всей стране составит + 26 ... +29 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе – от +25 до +28 градусов.

В центральных и северных регионах в среднем теплее на 1 градус, чем на западе. На востоке удержится жаркая погода с грозами. В Киеве также пройдут грозы, температуда до 26 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 23 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26


Прогноз погоды в Украине на 23 июля

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
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