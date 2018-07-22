Прогноз погоды на 23 июля: дожди продолжатся, только на юге – сухо
Погода в понедельник, 23 июля, в Украине: сухая погода ожидается только на юге, на всей остальной территории страны – дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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При этом в восточных областях станет жарче еще на пару градусов, до +31, на остальной территории страны без изменений. Средняя температура воздуха по всей стране составит + 26 ... +29 градусов тепла. Холоднее всего будет на западе – от +25 до +28 градусов.
В центральных и северных регионах в среднем теплее на 1 градус, чем на западе. На востоке удержится жаркая погода с грозами. В Киеве также пройдут грозы, температуда до 26 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 23 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 23 июля