Прогноз погоди на 23 липня: дощі триватимуть, лише на півдні – сухо
Погода у понеділок, 23 липня, в Україні суха погода очікується лише на півдні. На всій іншій території країни – дощі та грози
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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При цьому в східних областях стане спекотніше ще на пару градусів, до +31, на решті території країни без змін. Середня температура повітря по всій країні + 26 ... +29 градусів тепла. Найхолодніше буде на заході – від +25 до +28 градусів.
У центральних і північних регіонах в середньому тепліше на 1 градус, ніж на заході. На сході втримається жарка погода з грозами. У Києві також пройдуть грози, температуда до 26 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 23 липня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +24...+26
Прогноз погоди в Україні на неділю 23 липня