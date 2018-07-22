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Прогноз погоди на 23 липня: дощі триватимуть, лише на півдні – сухо

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Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 липня
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 липня / 24 Канал

Погода у понеділок, 23 липня, в Україні суха погода очікується лише на півдні. На всій іншій території країни – дощі та грози

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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При цьому в східних областях стане спекотніше ще на пару градусів, до +31, на решті території країни без змін. Середня температура повітря по всій країні + 26 ... +29 градусів тепла. Найхолодніше буде на заході – від +25 до +28 градусів.

У центральних і північних регіонах в середньому тепліше на 1 градус, ніж на заході. На сході втримається жарка погода з грозами. У Києві також пройдуть грози, температуда до 26 градусів. 

Прогноз погоди на понеділок, 23 липня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +24...+26


Прогноз погоди в Україні на неділю 23 липня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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