Прогноз погоды на 23 июня: на Украину надвигаются похолодание и дожди
Погода в Украине в субботу, 23 июня, будет прохладной и дождливой. Тепло и солнечно – только на крайнем Востоке страны: в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Впрочем, даже там к вечеру могут упасть дожди.
По всей территории Украины – местами грозы, шквалы и град. Об этом на своей странице в Facebook предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Следует ожидать понижение температуры воздуха на Западе – до +14...+23 градусов, на Левобережье – до +19...+26. А вот на Востоке еще побудет жара до +28...+33 градусов,
– отмечает метеоролог.
Диденко подчеркивает: в восточные регионы дожди придут только вечером в субботу.
В Киеве 23 июня будет пасмурно и прохладно. В столице будет падать дождь, температура воздуха снизится до +16...+19 градусов.
По прогнозам синоптика, потеплеет в Украине уже в начале следующей недели.
Прогноз погоды на субботу, 23 июня, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +16...+18
Ровно – +15...+17
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +24...+26
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +16...+18
Сумы – +24...+26
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +30...+32
Донецк – +31...+33
Луганск – +31...+33
Харьков – +29...+31
Киев – +15...+17
Погода в Украине в субботу, 23 июня, от Укргидрометцентра