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Прогноз погоды на 23 июня: на Украину надвигаются похолодание и дожди

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Прогноз погоды в Украине на субботу, 23 июня
Прогноз погоды в Украине на субботу, 23 июня / Фото из открытых источников

Погода в Украине в субботу, 23 июня, будет прохладной и дождливой. Тепло и солнечно – только на крайнем Востоке страны: в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Впрочем, даже там к вечеру могут упасть дожди.

По всей территории Украины – местами грозы, шквалы и град. Об этом на своей странице в Facebook предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Следует ожидать понижение температуры воздуха на Западе – до +14...+23 градусов, на Левобережье – до +19...+26. А вот на Востоке еще побудет жара до +28...+33 градусов,
– отмечает метеоролог.

Диденко подчеркивает: в восточные регионы дожди придут только вечером в субботу.

В Киеве 23 июня будет пасмурно и прохладно. В столице будет падать дождь, температура воздуха снизится до +16...+19 градусов.

По прогнозам синоптика, потеплеет в Украине уже в начале следующей недели.

Прогноз погоды на субботу, 23 июня, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +16...+18

Ровно – +15...+17

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +24...+26

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +16...+18

Сумы – +24...+26

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +30...+32

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +29...+31

Киев – +15...+17

погодаУкраїна
Погода в Украине в субботу, 23 июня, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
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