Прогноз погоди на 23 червня: на Україну насуваються похолодання та дощі
Погода в Україні у суботу, 23 червня, буде прохолодною та дощовою. Тепло та сонячно – лише на крайньому Сході країни: у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Втім, навіть там надвечір можуть впасти дощі.
По всій території України – місцями грози, шквали та град. Про це на своїй сторінці у Facebook попереджає український синоптик Наталка Діденко.
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Слід очікувати зниження температури повітря на Заході – до +14...+23 градусів, на Лівобережжі – до +19...+26. А ось на Сході ще побуде спека до +28...+33 градусів,
– зазначає метеоролог.
Діденко наголошує: у східні регіони дощі дійдуть аж надвечір у суботу.
У Києві 23 червня буде пасмурно та прохолодно. У столиці падатиме дощ, температура повітря знизиться до +16...+19 градусів.
За прогнозами синоптика, потепліє в Україні вже на початку наступного тижня.
Прогноз погоди на суботу, 23 червня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +16…+18
Рівне – +15…+17
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +16…+18
Суми – +24…+26
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +31…+33
Харків – +29…+31
Київ – +15…+17
Погода в Україні у суботу, 23 червня, від Укргідрометцентру