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Прогноз погоди на 23 червня: на Україну насуваються похолодання та дощі

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Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 червня
Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 червня / Фото з вільних джерел

Погода в Україні у суботу, 23 червня, буде прохолодною та дощовою. Тепло та сонячно – лише на крайньому Сході країни: у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Втім, навіть там надвечір можуть впасти дощі.

По всій території України – місцями грози, шквали та град. Про це на своїй сторінці у Facebook попереджає український синоптик Наталка Діденко.

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Слід очікувати зниження температури повітря на Заході – до +14...+23 градусів, на Лівобережжі – до +19...+26. А ось на Сході ще побуде спека до +28...+33 градусів,
– зазначає метеоролог.

Діденко наголошує: у східні регіони дощі дійдуть аж надвечір у суботу.

У Києві 23 червня буде пасмурно та прохолодно. У столиці падатиме дощ, температура повітря знизиться до +16...+19 градусів.

За прогнозами синоптика, потепліє в Україні вже на початку наступного тижня.

Прогноз погоди на суботу, 23 червня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +16…+18

Рівне – +15…+17

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +16…+18

Суми – +24…+26

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +31…+33

Харків – +29…+31

Київ – +15…+17

погодаУкраїна
Погода в Україні у суботу, 23 червня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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