Прогноз погоды на 23 мая: на западе и востоке дожди, на остальной территории – солнце

Погода 23 мая в Украине будет солнечной, правда на западе и востоке ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами. Что касается температуры, то в среднем столбики термометров покажут +25 градусов.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, 23 мая погоду в Украине будет определять антициклон по имени "Свен", поэтому будет много солнца.

"Однако на западе и востоке хвосты атмосферных фронтов черкнут грозовыми дождями, ожидается и колебание атмосферного давления. Температура воздуха наконец позволит распустить на шее шарфик и одеть что-то полегче – днем ожидается +24 – +28 градусов", – добавляет специалист.

Что касается Киева, то здесь погода ожидается солнечной и теплой, а столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

Прогноз погоды на среду, 23 мая, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +25...+27

В Украинском гидрометцентре свою очередь подтверждают информацию о дождях с грозами на западе и востоке. Кроме того, синоптики прогнозируют дождливую погоду и на Херсонщине.

Ветер в целом ожидается северо-восточный со скоростью 3-8 метров за секунду.



Прогноз погоды в Украине на 23 мая от Укргидрометцентра