Прогноз погоды на 23 мая: на западе и востоке дожди, на остальной территории – солнце
Погода 23 мая в Украине будет солнечной, правда на западе и востоке ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами. Что касается температуры, то в среднем столбики термометров покажут +25 градусов.
Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, 23 мая погоду в Украине будет определять антициклон по имени "Свен", поэтому будет много солнца.
"Однако на западе и востоке хвосты атмосферных фронтов черкнут грозовыми дождями, ожидается и колебание атмосферного давления. Температура воздуха наконец позволит распустить на шее шарфик и одеть что-то полегче – днем ожидается +24 – +28 градусов", – добавляет специалист.
Что касается Киева, то здесь погода ожидается солнечной и теплой, а столбики термометров поднимутся до +26 градусов.
Прогноз погоды на среду, 23 мая, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +25...+27
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +25...+27
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +25...+27
В Украинском гидрометцентре свою очередь подтверждают информацию о дождях с грозами на западе и востоке. Кроме того, синоптики прогнозируют дождливую погоду и на Херсонщине.
Ветер в целом ожидается северо-восточный со скоростью 3-8 метров за секунду.
Прогноз погоды в Украине на 23 мая от Укргидрометцентра