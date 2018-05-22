17:17
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Прогноз погоды на 23 мая: на западе и востоке дожди, на остальной территории – солнце

37 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на среду, 23 мая: дожди с грозами ожидаются на западе и востоке, на остальной территории – тепло и солнечно
Прогноз погоды в Украине на среду, 23 мая: дожди с грозами ожидаются на западе и востоке, на остальной территории – тепло и солнечно / Getty Images

Погода 23 мая в Украине будет солнечной, правда на западе и востоке ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами. Что касается температуры, то в среднем столбики термометров покажут +25 градусов.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: На Харьковщине сильный ливень полностью уничтожил дорогу: фото и видео с места события

По ее словам, 23 мая погоду в Украине будет определять антициклон по имени "Свен", поэтому будет много солнца.

"Однако на западе и востоке хвосты атмосферных фронтов черкнут грозовыми дождями, ожидается и колебание атмосферного давления. Температура воздуха наконец позволит распустить на шее шарфик и одеть что-то полегче – днем ожидается +24 – +28 градусов", – добавляет специалист.

Что касается Киева, то здесь погода ожидается солнечной и теплой, а столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

Прогноз погоды на среду, 23 мая, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +25...+27

В Украинском гидрометцентре свою очередь подтверждают информацию о дождях с грозами на западе и востоке. Кроме того, синоптики прогнозируют дождливую погоду и на Херсонщине.

Ветер в целом ожидается северо-восточный со скоростью 3-8 метров за секунду.

Погода, негода, дощі, грози, 23 травня, Україна, Укргідрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 23 мая от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук