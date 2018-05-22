Прогноз погоди на 23 травня, на заході та сході дощитиме, решта території – сонце
Погода 23 травня в Україні буде сонячною, щоправда на заході та сході очікуються дощі, які супроводжуватимуться грозами. Щодо температури, то у середньому стовпчики термометрів показуватимуть +25 градусів.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, 23 травня погоду в Україні визначатиме антициклон на ім’я "Свен", тому буде багато сонця.
"Проте на заході та сході хвости атмосферних фронтів черкнуть грозовими дощами, очікуюється і коливання атмосферного тиску. Температура повітря нарешті дозволить розпустити на шиї шалик і одягнути щось легше – вдень очікується +24 – +28 градусів", – додає фахівець.
Щодо Києва, то тут погода очікується сонячною та теплою, а стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів.
Прогноз погоди на середу, 23 травня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +24…+26
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +25…+27
В Українському гідрометцентрі своєю чергою підтверджують інформацію про дощі з грозами на заході та сході. Крім того, синоптики прогнозують дощову погоду і на Херсонщині.
Вітер загалом очікується північно-східний зі швидкістю у 3-8 метрів за секунду.
Прогноз погоди в Україні на 23 травня від Укргідрометцентру