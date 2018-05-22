Прогноз погоди на 23 травня, на заході та сході дощитиме, решта території – сонце

Погода 23 травня в Україні буде сонячною, щоправда на заході та сході очікуються дощі, які супроводжуватимуться грозами. Щодо температури, то у середньому стовпчики термометрів показуватимуть +25 градусів.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, 23 травня погоду в Україні визначатиме антициклон на ім’я "Свен", тому буде багато сонця.

"Проте на заході та сході хвости атмосферних фронтів черкнуть грозовими дощами, очікуюється і коливання атмосферного тиску. Температура повітря нарешті дозволить розпустити на шиї шалик і одягнути щось легше – вдень очікується +24 – +28 градусів", – додає фахівець.

Щодо Києва, то тут погода очікується сонячною та теплою, а стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів.

Прогноз погоди на середу, 23 травня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +24…+26

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +24…+26

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +25…+27

В Українському гідрометцентрі своєю чергою підтверджують інформацію про дощі з грозами на заході та сході. Крім того, синоптики прогнозують дощову погоду і на Херсонщині.

Вітер загалом очікується північно-східний зі швидкістю у 3-8 метрів за секунду.



Прогноз погоди в Україні на 23 травня від Укргідрометцентру