Прогноз погоды на 23 марта: в Украине возвращается зима, будет ветрено и снежить

Погода в Украине в понедельник, 23 марта, будет прохладной и с сильным ветром. На большей территории нашей страны осадков не ожидается, лишь в Карпатах и окрестностях будет падать мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся ниже 0.

Прохладную погоду в Украину принес антициклон Юрген, который пришел к нам с севера, отметила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Важно Киев и ряд областей Украины засыпало снегом: фото, видео

На всей территории Украины будет облачно, но без осадков. В некоторых регионах страны возможны ночные морозы. Сильные порывы ветра со скоростью 12 метров в секунду будут наблюдаться по всей территории Украины. В общем температура опустится до + 2...+6 градусов тепла.

На Западе Украины будет по-зимнему холодно. Там температура ночью опустится до -4...-6 градусов, возможны морозы, снег и гололедица. Воздух днем прогреется лишь до +4 градусов. В Карпатах и окрестностях будет падать мокрый снег. На севере Украины, как и на Западе, будет прохладно, однако снега не будет.

На востоке страны будет несколько теплее – + 4...+5 градусов тепла. Но ночью также прогнозируют морозы до -4 градусов, ночью возможен снег. Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +4...+6 градусов тепла днем. Осадков не ожидают.

В Киеве столбики термометров покажут 0...+2 градуса днем и -4...-6 ночью. 23 марта в столице пройдет без осадков, однако будет облачно и ветрено.

Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – +1...+3

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на понедельник, 23 марта, от Укргидрометцентра