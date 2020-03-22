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      Прогноз погоды на 23 марта: в Украине возвращается зима, будет ветрено и снежить

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      Погода в Украине в понедельник, 23 марта, будет прохладной и с сильным ветром. На большей территории нашей страны осадков не ожидается, лишь в Карпатах и окрестностях будет падать мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся ниже 0.

      Прохладную погоду в Украину принес антициклон Юрген, который пришел к нам с севера, отметила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

      Важно Киев и ряд областей Украины засыпало снегом: фото, видео

      На всей территории Украины будет облачно, но без осадков. В некоторых регионах страны возможны ночные морозы. Сильные порывы ветра со скоростью 12 метров в секунду будут наблюдаться по всей территории Украины. В общем температура опустится до + 2...+6 градусов тепла.

      На Западе Украины будет по-зимнему холодно. Там температура ночью опустится до -4...-6 градусов, возможны морозы, снег и гололедица. Воздух днем прогреется лишь до +4 градусов. В Карпатах и окрестностях будет падать мокрый снег. На севере Украины, как и на Западе, будет прохладно, однако снега не будет.

      На востоке страны будет несколько теплее – + 4...+5 градусов тепла. Но ночью также прогнозируют морозы до -4 градусов, ночью возможен снег. Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +4...+6 градусов тепла днем. Осадков не ожидают.

      В Киеве столбики термометров покажут 0...+2 градуса днем и -4...-6 ночью. 23 марта в столице пройдет без осадков, однако будет облачно и ветрено.

      Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – +1...+3

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 2... + 4

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – 0...+2


      Прогноз погоды на понедельник, 23 марта, от Укргидрометцентра

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Погода Непогода в Украине Новости Украины
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