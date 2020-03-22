Прогноз погоды на 23 марта: в Украине возвращается зима, будет ветрено и снежить
Погода в Украине в понедельник, 23 марта, будет прохладной и с сильным ветром. На большей территории нашей страны осадков не ожидается, лишь в Карпатах и окрестностях будет падать мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся ниже 0.
Прохладную погоду в Украину принес антициклон Юрген, который пришел к нам с севера, отметила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Важно Киев и ряд областей Украины засыпало снегом: фото, видео
На всей территории Украины будет облачно, но без осадков. В некоторых регионах страны возможны ночные морозы. Сильные порывы ветра со скоростью 12 метров в секунду будут наблюдаться по всей территории Украины. В общем температура опустится до + 2...+6 градусов тепла.
На Западе Украины будет по-зимнему холодно. Там температура ночью опустится до -4...-6 градусов, возможны морозы, снег и гололедица. Воздух днем прогреется лишь до +4 градусов. В Карпатах и окрестностях будет падать мокрый снег. На севере Украины, как и на Западе, будет прохладно, однако снега не будет.
На востоке страны будет несколько теплее – + 4...+5 градусов тепла. Но ночью также прогнозируют морозы до -4 градусов, ночью возможен снег. Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +4...+6 градусов тепла днем. Осадков не ожидают.
В Киеве столбики термометров покажут 0...+2 градуса днем и -4...-6 ночью. 23 марта в столице пройдет без осадков, однако будет облачно и ветрено.
Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – +1...+3
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 2... + 4
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на понедельник, 23 марта, от Укргидрометцентра