Прогноз погоди на 23 березня: в Україну повертається зима, буде вітряно і сніжитиме

Погода в Україні у понеділок, 23 березня, буде прохолодною та зі сильним вітром. На більшій території нашої країни опадів не очікують, лише в Карпатах та околицях падатиме мокрий сніг. Вночі стовпчики термометрів опустяться нижче 0.

Прохолодну погоду в Україну приніс антициклон Юрген, який прийшов до нас з півночі, зазначила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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На всій території України буде хмарно, але без опадів. У деяких регіонах країни можливі нічні морози. Сильні пориви вітру зі швидкістю 12 метрів на секунду спостерігатимуться по всій території України. Загалом температура опуститься до +2...+6 градусів тепла.

На Заході України буде по-зимовому холодно. Там температура вночі опуститься до -4...-6 градусів, можливі морози, сніг та ожеледиця. Повітря вдень прогріється лише до +4 градусів. У Карпатах та околицях падатиме мокрий сніг. На Півночі Україні, як і на Заході, буде прохолодно, однак снігу не буде.

На Сході країни буде дещо тепліше – +4...+5 градусів тепла. Але вночі також прогнозують морози до -4 градусів, вночі можливий сніг. Південні регіони пручатимуться холоду, там максимальна температура триматиметься на рівні +4...+6 градусів тепла вдень. Опадів не очікують.

У Києві стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси вдень та -4...-6 вночі. 23 березня у столиці мине без опадів, однак буде хмарно та вітряно.

Прогноз погоди на п'ятницю, 20 березня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на понеділок, 23 березня, від Укргідрометцентру