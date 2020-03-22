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      Прогноз погоди на 23 березня: в Україну повертається зима, буде вітряно і сніжитиме

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      Прогноз погоди на 23 березня / unsplash.com

      Погода в Україні у понеділок, 23 березня, буде прохолодною та зі сильним вітром. На більшій території нашої країни опадів не очікують, лише в Карпатах та околицях падатиме мокрий сніг. Вночі стовпчики термометрів опустяться нижче 0.

      Прохолодну погоду в Україну приніс антициклон Юрген, який прийшов до нас з півночі, зазначила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

      Важливо Київ та низку областей України засипало снігом: фото, відео

      На всій території України буде хмарно, але без опадів. У деяких регіонах країни можливі нічні морози. Сильні пориви вітру зі швидкістю 12 метрів на секунду спостерігатимуться по всій території України. Загалом температура опуститься до +2...+6 градусів тепла.

      На Заході України буде по-зимовому холодно. Там температура вночі опуститься до -4...-6 градусів, можливі морози, сніг та ожеледиця. Повітря вдень прогріється лише до +4 градусів. У Карпатах та околицях падатиме мокрий сніг. На Півночі Україні, як і на Заході, буде прохолодно, однак снігу не буде.

      На Сході країни буде дещо тепліше – +4...+5 градусів тепла. Але вночі також прогнозують морози до -4 градусів, вночі можливий сніг. Південні регіони пручатимуться холоду, там максимальна температура триматиметься на рівні +4...+6 градусів тепла вдень. Опадів не очікують.

      У Києві стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси вдень та -4...-6 вночі. 23 березня у столиці мине без опадів, однак буде хмарно та вітряно.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 20 березня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – 0…+2


      Прогноз погоди на понеділок, 23 березня, від Укргідрометцентру

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Погода Негода в Україні Новини України
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