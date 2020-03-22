Прогноз погоди на 23 березня: в Україну повертається зима, буде вітряно і сніжитиме
Погода в Україні у понеділок, 23 березня, буде прохолодною та зі сильним вітром. На більшій території нашої країни опадів не очікують, лише в Карпатах та околицях падатиме мокрий сніг. Вночі стовпчики термометрів опустяться нижче 0.
Прохолодну погоду в Україну приніс антициклон Юрген, який прийшов до нас з півночі, зазначила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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На всій території України буде хмарно, але без опадів. У деяких регіонах країни можливі нічні морози. Сильні пориви вітру зі швидкістю 12 метрів на секунду спостерігатимуться по всій території України. Загалом температура опуститься до +2...+6 градусів тепла.
На Заході України буде по-зимовому холодно. Там температура вночі опуститься до -4...-6 градусів, можливі морози, сніг та ожеледиця. Повітря вдень прогріється лише до +4 градусів. У Карпатах та околицях падатиме мокрий сніг. На Півночі Україні, як і на Заході, буде прохолодно, однак снігу не буде.
На Сході країни буде дещо тепліше – +4...+5 градусів тепла. Але вночі також прогнозують морози до -4 градусів, вночі можливий сніг. Південні регіони пручатимуться холоду, там максимальна температура триматиметься на рівні +4...+6 градусів тепла вдень. Опадів не очікують.
У Києві стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси вдень та -4...-6 вночі. 23 березня у столиці мине без опадів, однак буде хмарно та вітряно.
Прогноз погоди на п'ятницю, 20 березня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на понеділок, 23 березня, від Укргідрометцентру