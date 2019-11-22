Прогноз погоды на 23 ноября: в Украине будет еще холоднее, осадки маловероятны
Погода в Украине в субботу, 23 ноября, будет холодной, ветреной, осадки маловероятны. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -3 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть сильный, до штормовых порывов, ветер.
Как сообщает в своем фейсбуке синоптик Наталья Диденко, утром по всей территории Украины ожидают минусовую температуру – местами столбики термометров опустятся до -5 градусов.
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В общем днем синоптики прогнозируют от -3 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью -3-9 градусов. Днем в западных областях будет +1+5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма – до 10 градусов выше нуля.
Сильный ветер, вплоть до штормовых порывов, будет в западных и восточных областях, а также в Приазовье.
Осадки – маловероятны. Лишь на западе есть вероятность местами небольшого, то снега, то дождя.
Водителям в западных областях рекомендуют быть осторожными на дороге. Осадки и низкая температура будут способствовать гололедице.
Относительно столицы, то в Киеве 23 ноября синоптики прогнозируют, что днем температура составит от 2 градусов мороза до 2 тепла. Осадки не предвидятся. Ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым.
По информации Украинского гидрометцентра, 23 ноября погода в основном будет облачной с прояснениями. В среднем температура воздуха составит 0 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье - +9 – +15 градусов, а холоднее всего на северо-востоке– -1 – +1.
Ветер будет юго-восточным, а его скорость составит 7-12 метров за секунду.
Прогноз погоды на субботу, 23 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 1...3
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...2
Ровно – 0...2
Житомир – 0...-2
Винница – -1...+1
Одесса – +2...+4
Николаев -0...+2
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Суммы – -1...+3
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...-3
Луганск – 0...-2
Харьков – 0...-2
Киев – -1...-3
Прогноз погоды на 23 ноября от Укргидрометцентра