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      Прогноз погоды на 23 ноября: в Украине будет еще холоднее, осадки маловероятны

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      Какой будет погода в Украине в субботу, 23 ноября / vesti.dp.ua

      Погода в Украине в субботу, 23 ноября, будет холодной, ветреной, осадки маловероятны. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -3 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть сильный, до штормовых порывов, ветер.

      Как сообщает в своем фейсбуке синоптик Наталья Диденко, утром по всей территории Украины ожидают минусовую температуру – местами столбики термометров опустятся до -5 градусов.

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      В общем днем синоптики прогнозируют от -3 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью -3-9 градусов. Днем в западных областях будет +1+5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма – до 10 градусов выше нуля.

      Сильный ветер, вплоть до штормовых порывов, будет в западных и восточных областях, а также в Приазовье.

      Осадки – маловероятны. Лишь на западе есть вероятность местами небольшого, то снега, то дождя.

      Водителям в западных областях рекомендуют быть осторожными на дороге. Осадки и низкая температура будут способствовать гололедице.

      Относительно столицы, то в Киеве 23 ноября синоптики прогнозируют, что днем температура составит от 2 градусов мороза до 2 тепла. Осадки не предвидятся. Ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым.

      По информации Украинского гидрометцентра, 23 ноября погода в основном будет облачной с прояснениями. В среднем температура воздуха составит 0 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье - +9 – +15 градусов, а холоднее всего на северо-востоке– -1 – +1.

      Ветер будет юго-восточным, а его скорость составит 7-12 метров за секунду.

      Прогноз погоды на субботу, 23 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – -1...+1

      Черновцы – 1...3

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – 0...2

      Ровно – 0...2

      Житомир – 0...-2

      Винница – -1...+1

      Одесса – +2...+4

      Николаев -0...+2

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – 0...-2

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Суммы – -1...+3

      Полтава – 0...+2

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – -1...-3

      Луганск – 0...-2

      Харьков – 0...-2

      Киев – -1...-3

       

      прогоноз погоди 23 дистопада укргідромецентру
      Прогноз погоды на 23 ноября от Укргидрометцентра

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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