Прогноз погоды на 23 ноября: в Украине будет еще холоднее, осадки маловероятны

Погода в Украине в субботу, 23 ноября, будет холодной, ветреной, осадки маловероятны. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -3 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть сильный, до штормовых порывов, ветер.

Как сообщает в своем фейсбуке синоптик Наталья Диденко, утром по всей территории Украины ожидают минусовую температуру – местами столбики термометров опустятся до -5 градусов.

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В общем днем синоптики прогнозируют от -3 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью -3-9 градусов. Днем в западных областях будет +1+5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма – до 10 градусов выше нуля.

Сильный ветер, вплоть до штормовых порывов, будет в западных и восточных областях, а также в Приазовье.

Осадки – маловероятны. Лишь на западе есть вероятность местами небольшого, то снега, то дождя.

Водителям в западных областях рекомендуют быть осторожными на дороге. Осадки и низкая температура будут способствовать гололедице.

Относительно столицы, то в Киеве 23 ноября синоптики прогнозируют, что днем температура составит от 2 градусов мороза до 2 тепла. Осадки не предвидятся. Ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым.

По информации Украинского гидрометцентра, 23 ноября погода в основном будет облачной с прояснениями. В среднем температура воздуха составит 0 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье - +9 – +15 градусов, а холоднее всего на северо-востоке– -1 – +1.

Ветер будет юго-восточным, а его скорость составит 7-12 метров за секунду.

Прогноз погоды на субботу, 23 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 1...3

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...2

Ровно – 0...2

Житомир – 0...-2

Винница – -1...+1

Одесса – +2...+4

Николаев -0...+2

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Суммы – -1...+3

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...-3

Луганск – 0...-2

Харьков – 0...-2

Киев – -1...-3



Прогноз погоды на 23 ноября от Укргидрометцентра