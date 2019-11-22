19:39
22 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 листопада
      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока
      Вєсті.UA
      20:56, 21 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Прогноз погоди на 23 листопада: в Україні буде ще холодніше, опади малоймовірні

      119 Читать новость на русском
      Якою буде погода в Україні у суботу, 23 листопада / vesti.dp.ua

      Погода в Україні у суботу, 23 листопада, буде холодною, вітряною, опади малоймовірні. У деяких регіонах температура повітря опуститься до -3 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Дутиме сильний, до штормових поривів, вітер.

      Як повідомляє у своєму фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, вранці по всій території України очікують мінусову температуру – подекуди стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів.

      Читайте також: Шторм в одеській затоці зірвав з якоря танкер "Делфі" та відніс його на мілину

      Загалом удень синоптики прогнозують від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла, вночі -3-9 градусів. Вдень у західних областях буде  +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму – до 10 градусів вище нуля.

      Сильний вітер, аж до штормових поривів, буде у західних та східних областях, а також в Приазов`ї.

      Опади – малоймовірні. Лише на заході є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.

      Водія в західних областях рекомендують бути обережними на дорозі. Опади та низька температура сприятимуть ожеледиці.

      Щодо столиці, то у Києві 23 листопада синоптики прогнозують, що вдень температура становитиме від 2 градусів морозу до 2 тепла. Опади не передбачаються. Вітер вже не буде штормовим, проте все ж поривчастим.

      За інформацією Українського гідрометцентру, 23 листопада погода здебільшого буде хмарною з проясненнями. У середньому температура повітря становитиме 0 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті - +9 – +15 градусів, а найхолодніше на північному сході – -1 – +1.

      Вітер буде південно-східним, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на суботу, 23 листопада, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – 1…3

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – 0…2

      Рівне – 0…2

      Житомир – 0…-2

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв –0…+2

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+3

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – 0…-2

      Харків – 0…-2

      Київ – -1…-3

      прогоноз погоди 23 дистопада укргідромецентру

      Прогноз погоди на 23 листопада від Укргідрометцентру

       

      Дмитро Габінет став новим головою Хмельницької ОДА: що про нього відомо
      сьогодні
      7539
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Израиль штормит: будут ли третьи выборы за год
      сьогодні , 19:30 Израиль штормит: будут ли третьи выборы за год
      Іван Яковина 14
      Топ5 нардепів, які достроково склали мандат: хто і чому відмовився від повноважень
      сьогодні , 19:01 Топ5 нардепів, які достроково склали мандат: хто і чому відмовився від повноважень
      Інна Жолобович 245
      Україна досі не отримала 35 млн дол. допомоги США: все, що про це відомо
      сьогодні , 17:57 Україна досі не отримала 35 млн дол. допомоги США: все, що про це відомо
      Світлана Попова 459
      Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      сьогодні , 17:30 Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      Сергій Лещенко 447
      Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      сьогодні , 17:00 Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      Ель Мюрид 3697
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук