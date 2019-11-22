Прогноз погоди на 23 листопада: в Україні буде ще холодніше, опади малоймовірні
Погода в Україні у суботу, 23 листопада, буде холодною, вітряною, опади малоймовірні. У деяких регіонах температура повітря опуститься до -3 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Дутиме сильний, до штормових поривів, вітер.
Як повідомляє у своєму фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, вранці по всій території України очікують мінусову температуру – подекуди стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів.
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Загалом удень синоптики прогнозують від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла, вночі -3-9 градусів. Вдень у західних областях буде +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму – до 10 градусів вище нуля.
Сильний вітер, аж до штормових поривів, буде у західних та східних областях, а також в Приазов`ї.
Опади – малоймовірні. Лише на заході є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.
Водія в західних областях рекомендують бути обережними на дорозі. Опади та низька температура сприятимуть ожеледиці.
Щодо столиці, то у Києві 23 листопада синоптики прогнозують, що вдень температура становитиме від 2 градусів морозу до 2 тепла. Опади не передбачаються. Вітер вже не буде штормовим, проте все ж поривчастим.
За інформацією Українського гідрометцентру, 23 листопада погода здебільшого буде хмарною з проясненнями. У середньому температура повітря становитиме 0 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті - +9 – +15 градусів, а найхолодніше на північному сході – -1 – +1.
Вітер буде південно-східним, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на суботу, 23 листопада, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – 1…3
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – 0…2
Рівне – 0…2
Житомир – 0…-2
Вінниця – -1…+1
Одеса – +2…+4
Миколаїв –0…+2
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+3
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…-3
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – -1…-3
Прогноз погоди на 23 листопада від Укргідрометцентру