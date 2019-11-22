Прогноз погоди на 23 листопада: в Україні буде ще холодніше, опади малоймовірні

Погода в Україні у суботу, 23 листопада, буде холодною, вітряною, опади малоймовірні. У деяких регіонах температура повітря опуститься до -3 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Дутиме сильний, до штормових поривів, вітер.

Як повідомляє у своєму фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, вранці по всій території України очікують мінусову температуру – подекуди стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів.

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Загалом удень синоптики прогнозують від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла, вночі -3-9 градусів. Вдень у західних областях буде +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму – до 10 градусів вище нуля.

Сильний вітер, аж до штормових поривів, буде у західних та східних областях, а також в Приазов`ї.

Опади – малоймовірні. Лише на заході є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.

Водія в західних областях рекомендують бути обережними на дорозі. Опади та низька температура сприятимуть ожеледиці.

Щодо столиці, то у Києві 23 листопада синоптики прогнозують, що вдень температура становитиме від 2 градусів морозу до 2 тепла. Опади не передбачаються. Вітер вже не буде штормовим, проте все ж поривчастим.

За інформацією Українського гідрометцентру, 23 листопада погода здебільшого буде хмарною з проясненнями. У середньому температура повітря становитиме 0 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті - +9 – +15 градусів, а найхолодніше на північному сході – -1 – +1.

Вітер буде південно-східним, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на суботу, 23 листопада, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – 1…3

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – 0…2

Рівне – 0…2

Житомир – 0…-2

Вінниця – -1…+1

Одеса – +2…+4

Миколаїв –0…+2

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+3

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…-3

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – -1…-3

Прогноз погоди на 23 листопада від Укргідрометцентру